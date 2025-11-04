आज 4 नवंबर 2025 धनु राशिफल: धनु राशि वाले कार्यों में उत्साह मनोबल रखेंगे, पेशेवर प्रयास तेज रहेंगे

धनु - स्वार्थ संकीर्णता के शिकार होने से बचें. व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कार्य व्यवहार पर फोकस रखें. व्यक्तिगत मामले सकारात्मक बने रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास गति पाएंगे. पारिवारिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. अपनों की सलाह को आदर दें. तेजी से कार्य पूरे करें. रक्त संबंधों को मजबूती मिलेगी. परिवार में शुभता सहजता रहेगी. विभिन्न परंपराएं निभाएंगे. भवन वाहन के मामले हल होंगे. अति उत्साह और आवेश में कार्य करने से बचें. भावनात्मक कार्यों में जल्दबाजी से बचेंगे. संबंध संवारेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण मामलों में जिद जल्दबाजी से बचें. प्रबंधन बढ़ा सकते हैं. कार्यों में उत्साह मनोबल रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. चहुंओर भरोसा बनाए रखेंगे. करियर में मजबूती लाएंगे. औद्योगिक प्रयासों में तेजी बनी रहेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. नेतृत्व पर ध्यान देंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. वाण्ज्यिक विषयों में सजगता बढ़ाएंगे. पेशेवर प्रयास तेज रहेंगे. भवन वाहन के मामलों में रुचि रहेगी.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. अपनों के लिए हरसंभव कोशिश बनाए रखेंगे. करीबियों संग संवाद बेहतर बनाने पर जोर देंगे. जरूरी बात कहने में धैर्य दिखाएं. सीख सलाह मानें. सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. प्रिय की सुनेंगे. मित्रों से भेंट होगी. सुखद सरप्राइज दे सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- रहन सहन आकर्षक बना रहेगा. व्यक्तित्व निखरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. नियमित स्वास्थ्य जांच रखें. अनुशासन निरंतरता बढ़ाएं. मितभाषी रहें.

शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : संकटमोचन हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. बड़ों की सुनें. सहज रहें.

---- समाप्त ----