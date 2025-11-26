Meen Tarot Rashifal 26 November 2025: मीन राशि वालों के जीवनसाथी के साथ बिगड़ सकते हैं रिश्ते, कार्यक्षेत्र में बढ़ सकती है राजनीति

मीन (Pisces):-

Cards:- The Sun

मन के कार्य पूरे होने से प्रसन्नता हो सकती है. जरूरत से अधिक खर्च न करें. परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा के योग बन सकते हैं. इस समय भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें. इस निर्णय के गलत होने की संभावना बन रही है. यदि लंबे समय से संतान प्राप्ति की चाह बनी हुई है. तो यह इच्छा जल्द ही पूरी हो सकती है. नई नौकरी प्राप्त हो सकती है. नौकरी में पदोन्नति के साथ अच्छी वेतन वृद्धि प्राप्त होने की सूचना मन को उत्साहित कर सकती है. सहयोगी के साथ किसी बात को लेकर विवाद गहरा हो सकता है. कार्य क्षेत्र में बढ़ती हुई राजनीति और पक्षपात पूर्ण वातावरण के चलते आप नौकरी छोड़ने पर विचार कर सकते हैं हो सकता है, कि जल्द ही किसी नए व्यवसाय की शुरुआत की तैयारी करें. कार्यों में आ रहे जोखिम को अनदेखा न करें कार्य शुरू करने से पूर्व उससे संबंधित जानकारियां अवश्य प्राप्त करें कुछ छोटी-बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं. धन का निवेश सही योजना में करने से अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है. जीवनसाथी के साथ आपके बिगड़ते रिश्ते परिजनों को चिंतित कर सकते हैं. इस समय जीवन में नए बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं.

