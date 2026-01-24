Meen Tarot Rashifal 24 January 2026: चिंतित हो रहे है, मांगलिक कार्य हो सकता है

मीन (Pisces):-

Cards:- Nine of wands

वाणी और व्यवहार किसी की भी सबसे बड़ा दोस्त या दुश्मन हो भी सकता है.व्यवहार की मधुरता सामने वाले को मोहित कर सकती हैं.और अपना काम उनसे बिना किसी ज्यादा परेशानी के करा सकते हैं.ये बात अब आपको समझ आ चुकी है.किसी नए कार्य की परियोजना के लिए कुछ विचार विमर्श हो सकता हैं.किसी कार्य को लेकर आपकी मेहनत और समझ अन्य लोगों से अलग बना सकती हैं.

इस योग्यता के चलते किसी अच्छे अवसर को प्राप्त कर सकते है.इस समय कोई कार्य अकेले ही पूरा करना पड़ सकता है.किसी रिश्ते को सुधारने में बहुत मेहनत करना पड़ी है.अब वो मेहनत सफल होती नजर आएगी.व्यवसाय में बदलाव लाने के लिए कुछ निर्णय लेने पड़ सकते हैं.कोशिश करें कि किसी भी निर्णय से आपके सहयोगियों पर विपरीत असर न पड़ें.दूसरों पर निर्भरता कम करें.व्यर्थ ही विवादों का हिस्सा न बने.लोगों की बातों में आकर निर्णय न बदले.

स्वास्थ्य: हाथ पैरों में काफी दर्द हो सकता है.गिरते हुए वजन को लेकर चिंतित हो रहे है.

आर्थिक स्थिति: नए कार्यों से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.किसी को उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है.

रिश्ते: मित्रों के साथ कही यात्रा पर जा सकते है.परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है.

