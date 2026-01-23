scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Meen Tarot Rashifal 23 January 2026: मीन वालों के परिवार में होगी अनबन, सेहत का रखें खास ख्याल

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 23 January 2026: प्रिय के साथ रिश्तों में तनाव कम होता नजर आ रहा है. सामने वाले के साथ कुछ समय व्यतीत करने की तैयारी कर रहे हैं. जीवनसाथी को कीमती उपहार दे सकते हैं.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन (Pisces):-
Cards:- Ace of swords 

जीवन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होता नजर आ रहा है. आसपास के वातावरण में सकारात्मकता बढ़ सकती है.  नए लोगों से मुलाकात कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसरों की प्राप्ति का मौका देगी. सही समय पर सही निर्णय लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें.  यदि किसी कार्य में काफी मुश्किलें नजर आ रही हैं. तो उस कार्य से संबंधित अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते हैं. पुरानी गलतियों से सबक लें. बार-बार गलतियों का दोहराव ना करें.  विवाह के लिए योग्य प्रस्ताव मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है.  प्रिय के साथ रिश्तों में तनाव कम होता नजर आ रहा है. सामने वाले के साथ कुछ समय व्यतीत करने की तैयारी कर रहे हैं.  जीवनसाथी को कीमती उपहार दे सकते हैं.  संतान की उच्च शिक्षा को लेकर सजग हैं. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. यदि सही प्रयास करेंगे. तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी.  व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद ना करें.  समय की कीमत समझ कर उसका सदुपयोग करें. कुछ करीबी लोगों के साथ  अपनी परेशानियां साझा कर सकते हैं. 

Advertisement

स्वास्थ्य: खानपान और दिनचर्या को नियमित कर स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है.  

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशि वाले अकेला महसूस कर सकते हैं, अतिप्रिय के साथ हो सकता है विवाद
मकर राशि वाले पाएंगे मनचाही सफलता, हर कार्य में महसूस करेंगे ऊर्जावान
धनु राशि वाले नौकरी में पाएंगे पदोन्नति, प्रतियोगी परीक्षा में पाएंगे सफलता
वृश्चिक राशि वालों को पैसा कमाने के प्राप्त होंगे अन्य स्रोत, जानें कैसा जाएगा आज का दिन
तुला वालों के कार्यों में रुकावटें होंगी समाप्त, खर्चो पर रखें नियंत्रण

आर्थिक स्थिति: कुछ अच्छी योजनाओं में धन निवेश कर सकते हैं. दीर्घ अवधि की योजनाएं लाभदायक साबित होगी. 

रिश्ते: रिश्ते में गरिमा बनाए रखें. प्रिय के साथ अपशब्दों का प्रयोग ना करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement