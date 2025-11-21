Meen Tarot Rashifal 21 November 2025: मीन राशि वाले नौकरी में पाएंगे तरक्की, नए रिश्ते की कर पाएंगे शुरुआत

मीन (Pisces):-

Cards:- Nine of swords

किसी बात को आप इतना अधिक बड़ा सकते हैं. कि उसका परिणाम सोचकर आप खुद को असहाय और निराश महसूस कर सकते हैं. आपको इस बात का भय हो सकता हैं. कि यदि इस समय आपने कोई छोटी सी भी गलती की. तो उसका परिणाम अत्यंत भयावह होगा. आत्मविश्वास की कमी और व्यावसायिक पीड़ा के चलते आपको इन परिस्थितियों बाहर निकलना निकल पाना मुश्किल लग रहा हैं. इस मनःस्थिति में धैर्य, संयम और सावधानी अति आवश्यक है. आपको यह भ्रम नहीं होना चाहिए. कि समस्याएं किसी जादूई समाधान से सुलझ जाएंगी. इसके लिए लड़ना आपको ही पड़ेगा. हिम्मत से काम लेंगे, तो निश्चय ही जीवन के अंधकार छटेंगे. इन परिस्थितियों में हमें नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए. और अपने उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ता रहना चाहिए. जल्द ही आप स्थितियों में सकारात्मकता आती हुई महसूस कर सकते हैं. इससे आपके जीवन में संतुलन बना रहेगा.

स्वास्थ्य: मुंह में हुए छाले अब काफी बढ़ते जा रहे हैं. अभी तक किए घरेलू उपचार आपको कोई राहत नहीं दे पा रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी मित्र के कहने से किया गया धन निवेश आपको अच्छा प्रतिफल नहीं दे पाया हैं. जिसके चलते आपको काफी नुकसान हो सकता है.

रिश्ते: किसी व्यक्ति को खो देने का डर कभी कभी उस व्यक्ति से दूर कर देता हैं.

