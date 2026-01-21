Meen Tarot Rashifal 21 January 2026: मीन राशि वाले किसी की अच्छाई का ना उठाएं फायदा, लक्ष्य की तरफ ध्यान रहेगा केंद्रित

मीन (Pisces):-

Cards:- Justice

ऐसा कोई कार्य न करें. जिससे आपकी भावनाओं को तकलीफ हो. दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य न करें. अन्याय के खिलाफ खड़े हो. लेकिन बदले की भावना से कोई कार्य न करें. न्यायालय में चल रहे प्रकरण का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है. ऐसा आपको विश्वास है. पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कार्य न करें. कार्य में होने वाले नफा नुकसान की जानकारी पहले से ही प्राप्त करें. कार्य की सफलता कार्य को लेकर आपकी निष्ठा और मेहनत पर निर्भर करती है. भाग्य के भरोसे न रहें. अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित रखें. दूसरों के प्रति दया और निष्पक्षता रखें. लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं. क्रोध की जगह शांति और संयम से सामने वाले की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. वाणी में अपशब्दों का प्रयोग ना करें. यह आपकी गरिमा को ठेस पहुंचा सकती है. सामने वाले की पीठ पीछे उसकी बुराई ना करें. गलती होने पर एक दूसरा मौका सामने वाले को देखकर अपना बड़प्पन दिखाएं.

स्वास्थ्य: अत्यधिक दवाओं का सेवन न करें. आगे चलकर इससे दवाओं के दुष्परिणाम हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: प्रिय को कोई कीमती उपहार दे सकते है. किसी आयोजन में शामिल होते समय अपनी कीमती वस्तुओं को लेकर सजग रहें.

रिश्ते: बार-बार लोगों की अच्छाई का फायदा ना उठाएं. अपने रिश्तों में मान मर्यादा और गरिमा बनाए रखें.

