Meen Tarot Rashifal 11 February 2026: विचारों और बातों पर नियंत्रण रखें, खर्चों को भी कंट्रोल करें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 11 February 2026: जीवनसाथी के साथ किसी नए स्थान पर जाकर जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार है. नौकरी की तलाश भी पूरी हो चली है. ये समय विचारों और बातों पर नियंत्रण रखने का है. बात बात में गुस्सा न करें. वाणी पर संयम रखें. 

मीन (Pisces):-
Cards:- Two of Swords
वाणी पर नियंत्रण कर किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सकते है. वाणी का तीखापन लोगों के साथ रिश्ते खराब कर सकता है. बार बार कोई भी बात सामने वाले के सामने न दोहराएं. इससे सामने वाला बातों को महत्व नहीं देगा. जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय अब दुविधा उत्पन्न कर रहा है. किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में आकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. इस निर्णय के परिणाम को लेकर अभी तक आप गंभीर नहीं है. सामने वाले के बार बार जोर देने की वजह से जल्दबाजी में किसी बात को लेकर फैसला ले सकते है. जिसका बाद में अफसोस होगा.

किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए कुछ नए बदलाव लाने की जरूरत महसूस कर सकते है. सहयोगियों के साथ किसी नए स्थान की यात्रा कार्य के लिए नई योजना बनाने के लिए कर सकते है. मन में किसी बात को लेकर काफी द्वंद बना हुआ है. अपने अंतर्मन से जुड़ने का प्रयास करें. सही गलत का फैसला करने के लिए मन की बातों को समझना आवश्यक है. जीवनसाथी के साथ किसी नए स्थान पर जाकर जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार है. नौकरी की तलाश भी पूरी हो चली है. ये समय विचारों और बातों पर नियंत्रण रखने का है. बात बात में गुस्सा न करें. वाणी पर संयम रखें. 

स्वास्थ्य:पैरों में अचानक काफी दर्द सा उठ गया है. चलने फिरने में काफी परेशानी हो रही है. जिसके चलते सभी लोगों पर गुस्सा कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति:आर्थिक स्थिति व्यर्थ की फिजूलखर्ची कारण बिगड़ सकती हैं. जरूरत से ज्यादा खर्च आपकी जमा पूंजी को कम कर सकता हैं. 

रिश्ते: किसी मित्र के यहां शादी में शामिल होने का मौका मिलेगा. भाई बहनों के साथ अच्छा समय व्यतीत हो सकता हैं. 

---- समाप्त ----
