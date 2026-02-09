Meen Tarot Rashifal 9 February 2026: धन की आवक सामान्य रहेगी, समय प्रतिकूल है, सावधानी बरतें

मीन (Pisces):-

Cards:- The High Priestess

कुछ ऐसे लोग जिनके साथ लंबे समय से विवाद बना रहा है. उनसे अब नजदीकियां हो सकती है. अपनी गलतियों और बुरे व्यवहार के लिए माफी मांग सकते है. प्रेम संबंध में मधुरता और नजदीकियां बढ़ती नजर आएंगी. नौकरी में हुई वेतन वृद्धि से असंतुष्ट हो सकते हैं. अपने कार्य को लेकरअपेक्षाएं ज्यादा होने से मन में इस बात को लेकर असंतोष हो सकता है. पूर्व में घटित किसी घटना की यादें चलचित्र की तरह मानस पटल पर अभी भी ताजा है. इन यादों के साथ खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में लिया गया कोई गलत निर्णय तरक्की में बाधा बन सकता हैं.

हालांकि उस निर्णय को बदल पाना संभव नहीं है. पर उस पर पुनः विचार कर कोई रास्ता निकलने का प्रयास कर सकते हैं. कई बार किसी कार्य के बारे में पूर्ण जानकारी का न होना बढ़ाएं गए कदमों को गलत दिशा में ले जा सकता हैं. ऐसी स्थिति को पूर्णतः बदल पाना मुश्किल हो सकता हैं. पर इसे संशोधित जरूर किया जा सकता हैं. किसी अनुभवी आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात होने से जीवन में सुखद बदलाव होते हुए नजर आएंगे. मन की शांति और स्पष्टता के लिए अंतर्मन से जुड़ने का प्रयास करें. आप देखेंगे कि इससे सभी समस्याओं के समाधान आसानी से मिलेगा. ईश्वर के प्रति निष्ठा और आस्था बढ़ती जा रही है. इससे मन में शांति का एहसास होने लगा है.

स्वास्थ्य : मन में उदासी के चलते तबियत खराब हो रही है. मौसमी बुखार और सर्दी खांसी के चलते शरीर में अकड़न हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: धन की आवक सामान्य रहेगी. समय प्रतिकूल है. किसी को दिया उधार समय पर वापस मिलने की कोई अंदेशा नजर नहीं आएगा.

रिश्ते: किसी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते है. प्रिय के साथ सुखद मुलाकात हो सकती है.

