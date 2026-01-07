scorecardresearch
 
Meen Tarot Rashifal 7 January 2026: नए निवेश का मौका मिल सकता है, शत्रुओं को आसानी से मात देंगे

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 7 January 2026: ईश्वर पर आस्था और विश्वास पहले से अधिक बढ़ता नजर आएगा. कुछ नए निवेश करने का मौका मिल सकता है. इस समय आप अपने शत्रुओं को आसानी से मात देने की कोशिश करेंगे. आसपास के माहौल से सावधान रहें. लोगों से निजी बातों को साझा न करें. 

मीन (Pisces):-
Cards:- Ace of Pentacles 
किसी व्यक्ति से किए गए वादे को पूरा कर सकते हैं. इस समय संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद को समझौते में बदलने का प्रयास करेंगे. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. नए स्थान पर जाकर कीमती सामान की सुरक्षा स्वयं करें. चोरी होने की संभावना नजर आ रही है. यह समय आपके करियर के लिए काफी अच्छा रहेगा. जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे. उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी. इस बात का विश्वास करें. अपनी पुरानी गलतियों से सबक ले.

बार-बार गलतियों का दोहराव ना करें. यदि कोई नया घर या बड़ा वाहन खरीदने की इच्छा लंबे समय से बनी हुई है. तो वह भी पूरी हो सकती है. ईश्वर पर आस्था और विश्वास पहले से अधिक बढ़ता नजर आएगा. कुछ नए निवेश करने का मौका मिल सकता है. इस समय आप अपने शत्रुओं को आसानी से मात देने की कोशिश करेंगे. आसपास के माहौल से सावधान रहें. लोगों से निजी बातों को साझा न करें. 

स्वास्थ्य: बार-बार गले में खराश होने के कारण अच्छे चिकित्सक से अपनी जांच करवा सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: यदि किसी को उधार देना आवश्यक जान पड़ रहा है. तो उसे लिखा पढ़ी अवश्य कर लें. 

रिश्ते: आप बार-बार प्रेम संबंध में धोखा खाते चले आ रहे हैं. इससे रिश्तों से विश्वास उठ सकता है. 

---- समाप्त ----
