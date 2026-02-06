scorecardresearch
 
Meen Tarot Rashifal 6 February 2026: किसी को निजी जीवन में दखल न देने दें, किसी से अपेक्षा करने से बचें

Aaj ka Meen (Pisces) Tarot Card Horoscope, 6 February 2026: इस समय दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते है. कार्य क्षेत्र में करीबी सहयोगी आपके कार्यों का श्रेय ले सकता है. इस बात से मन विचलित हो सकता है.

मीन (Pisces):

Cards: Five of cups

प्रिय से दूरी दुःखी कर सकती है.सामने वाले के पास जाने की तैयारी कर सकते है.परिजनों के दवाब के चलते विवाह करना पड़ सकता है.इसके चलते सामने वाले के साथ सम्बन्धों में आत्मीयता नहीं आ रही है.इस समय दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते है. कार्य क्षेत्र में करीबी सहयोगी आपके कार्यों का श्रेय ले सकता है. इस बात से मन विचलित हो सकता है.

उसकी इस हरकत को उच्च अधिकारियों के सामने रख सकते है. जो कुछ भी आपके पास है.उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करें.उम्मीद से ज्यादा किसी से अपेक्षा न करें.उम्मीद टूट सकती है.किसी से विवाद शुरू न करें.पुराने विवादों को सुलझाएं.किसी को निजी जीवन में दखल न देने दें.

रिश्तों में मधुरता लाएं.बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें.उनके साथ समय बिताए.उनके अनुभव जीवन में काफी काम आते है.इस बात को समझें.प्रिय के साथ समय व्यतीत करें.अतीत की यादों को वर्तमान पर हावी न होने दे.इससे विचारों में नकारात्मकता बढ़ सकती है.संतान की संगत को लेकर चिंतित हो सकते है.सामने वाले को प्यार से समझाने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य: ज्यादा तला भुना और गरिष्ठ भोजन आपकी पेट की समस्याओं को बढ़ा सकता है.खानपान में सुधार लाएं.

आर्थिक स्थिति: अपनी फिजूल खर्ची पर नियंत्रण करके अपनी जमा पूंजी को व्यर्थ खर्च होने से बचा सकते हैं. 

रिश्ते: परिवार के मुखिया के साथ तनातनी हो सकती हैं.जिसके चलते कलह की स्थिति बन सकती है.

