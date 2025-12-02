Meen Tarot Rashifal 2 December 2025: धन का निवेश सोच-समझकर करें, कुछ समय खर्चों पर नियंत्रण रखें

मीन (Pisces):-

Cards:- The Fool

बिना किसी तैयारी के ऐसे कार्य न करें. जिसमें खतरा होने की संभावना बनी हुई हो. अपनी कल्पनाशीलता को साकार करने का प्रयास करें. कार्यों से प्राप्त सफलता संतुष्टि दे सकती है. अपने ज्ञान को दबाकर ना रखें. अपनी योग्यता और कलात्मक को व्यक्त करने का प्रयास करें. यदि किसी से ईर्ष्या हो रही है. तो उसमें जो अच्छाई है,उसको समझने की कोशिश करें. लोगों के प्रति बैर न रखें. कार्यों को लापरवाही और जल्दबाजी में पूरा न करें. धैर्य संयम के साथ किए गए कार्यों में सफलता अधिक प्राप्त होती है.

और पढ़ें

इस बात को समझने का प्रयास करें. किसी भी निर्णय को लेने से पूर्व आगे के परिणाम का ध्यान अवश्य रखें. सामने वाले के कार्यों में दखलअंदाजी ना करें. यदि कोई आपके कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है. तो उसको शांत मन से समझाने की कोशिश करें. क्रोध और चिडचिडाहट उसके मन में आपके प्रति गुस्सा उत्पन्न कर सकती है. बदले की भावना से सामने वाले के कार्य को बिगड़ने की कोशिश ना करें. इससे बदले की भावना दोनों के जीवन को प्रभावित करेगी.

स्वास्थ्य: खानपान में परहेज करें. अधिक मीठा खाना पाचन संबंधी समस्या दे सकता है.

आर्थिक स्थिति: धन का निवेश सोच समझकर करें. कुछ समय के लिए खर्चो पर नियंत्रण रखें.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है. सामने वाले के क्रोध और गलत भाषा के चलते रिश्ते खराब हो सकते हैं.

---- समाप्त ----