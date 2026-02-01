Meen Tarot Rashifal 1 February 2026: मीन राशि वालों को मिलेगा मान सम्मान, सेहत का रखें खास ख्याल

मीन (Pisces):-

Cards:- Nine of pentacles

जरूरत से ज्यादा धन कमाने की इच्छा लालची बना रही है. सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी जीवन में कुछ न कुछ कमी नजर आती रही है. छोटी-छोटी खुशियों को नजरअंदाज करके बड़ी खुशियों की प्रतीक्षा करना समझदारी नहीं है. परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है. इस उपलब्धि की आपको कोई कदर नहीं हैं. आप ऐसा महसूस करते हैं, कि धन और ताकत का प्रदर्शन लोगों के बीच और समाज में अच्छा मान सम्मान दिला सकता है. हांकी आपको संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पा रही है. फिर भी खुद में बदलाव नहीं लाना चाहते है. कि कार्य की अधिकता के चलते जीवनसाथी को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे है. जिस कारण जीवनसाथी का वैचारिक रूप से अलगाव हो सकता हैं. किसी बेहतर नौकरी की तलाश में हैं. तो जल्द ही किसी बड़े पद पर अच्छे वेतन के साथ अपेक्षा से भी अधिक अच्छी नौकरी मिल सकती हैं. छोटी छोटी खुशियों को नजरंदाज न करें. समय का सदुपयोग करें.

स्वास्थ्य: मधुमेह के चलते पैरों में लगी हुई चोट अभी तक ठीक न होने कारण चिंता बढ़ रही हैं. किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी बड़े वाहन को खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती हैं. कुछ अन्य स्त्रोतों से आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता हैं.

रिश्ते: कई बार साथ साथ रहते हुए भी लोगों के बीच संबंध उतने गहरे नहीं होते हैं. जैसे कि होना चाहिए.

