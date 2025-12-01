Meen Tarot Rashifal 1 December 2025: जल्द ही नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, नई जगह जा सकते हैं

मीन (Pisces):-

Cards:- Six of swords

कार्य क्षेत्र में पक्षपात पूर्ण व्यवहार दुखी कर सकता है उच्च अधिकारी आपका पद को किसी अपने को देने पर विचार कर सकते हैं इस स्थिति में आपके स्थानांतरण की बात चल सकती है नई जगह पर जाने की स्थिति के लिए तैयार नहीं है नौकरी को बदलने पर विचार कर सकते हैं अपने मित्र से इस स्थिति से बाहर निकलने का सहयोग मांग सकते हैं.जल्द ही नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. इस समय आर्थिक संकट हो सकता है.परिवार के साथ अपनी समस्या पर विचार करेंगे. स्थान परिवर्तन पर विचार कर सकते हैं जीवन साथी के साथ नए स्थान पर जा नई शुरुआत करने का प्रयास करेंगे समय थोड़ा प्रतिकूल है सकारात्मक प्रयासों से सफलता प्राप्त हो सकती है इस बात पर विश्वास रखें अपने धैर्य मनोबल और आत्मविश्वास के साथ कार्य को सफल बना सकते हैं किसी भी परिस्थिति में खुद को कमजोर ना माने आपकी कमजोरी सामने वाले को आपके ऊपर हावी होने का मौका दे देगी किसी के साथ अपनी परेशानी को साझा ना करें.इससे लोगों को आप पर हंसने का मौका मिल सकता है. नई जगह पर अपने व्यवहार को संयमित और नम्र रखें.अपने डर पर काबू पाए. स्थितियों को संभालने की हिम्मत बनाए रखें.

स्वास्थ्य:जहरीले कीड़े के काटने से सूजन आ सकती है. चिकित्सक से परामर्श ले.

आर्थिक स्थिति: छोटे-छोटे धन निवेश कर अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं.संतान की शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था करेंगे.

रिश्ते: अपने प्रिय के साथ अपशब्दों का प्रयोग न करें. इससे आप उसको अपमानित कर सकते हैं.

