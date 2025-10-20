scorecardresearch
 

आज 20 अक्टूबर 2025 मीन राशिफल: दिवाली के दिन मीन राशि वालों का लक्ष्यों पर रहेगा फोकस, प्रेम स्नेह के बढ़ेंगे अवसर

Aaj ka Meen Rashifal 20 October 2025, Pisces Horoscope Today: नेतृत्व का भाव रहेगा. प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. पद प्रभाव बढ़ाएंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. कारोबार में शुभता बढे़गी. साझा व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. मित्र संबंध घनिष्ठ होंगे.

मीन - टीम भावना को बढ़ावा देंगे. उद्योग व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. औद्योगिक कार्यों में सक्रियता आएगी. प्रदर्शन अच्छा रहेगा. वचन के पक्के बने रहेंगे. नेतृत्व का भाव रहेगा. प्रस्ताव पक्ष में बनेंगे. पद प्रभाव बढ़ाएंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. कारोबार में शुभता बढे़गी. साझा व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. मित्र संबंध घनिष्ठ होंगे. प्रियजनों का साथ बना रहेगा. शुभ सूचनाओं से उत्साहित रहेंगे. गरिमा गोपनीयता रखेंगे. जिम्मेदारी संभालेंगे. दाम्पत्य में मधुरता बढ़ेगी. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में उल्लेखनीय प्रयास रखेंगे. आय के एक से अधिक स्त्रोत रहेंगे. साझा कारोबार व लाभ प्रतिश्ज्ञत बेहतर बनेंगे. पेशेवर मामले गति लेंगे. अनुबंधों में सक्रियता आएगी. प्रतिभा संवरेगी. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्यों को वक्त पर पूरा करेंगे. ब़ड़ों की बातें ध्यान से सुनेंगे. लंबित कार्यों में तेजी रखेंगे. सबको जोड़े रखने में सफल होंगे. भूमि भवन के मामले गति लेंगे. स्थायित्व को बल मिलेगा. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम व उत्साह बना रहेगा. भावनात्मक मजबूत बनी रहेगी. मन के मामले संवरेंगे. दाम्पत्य संबंधी मामले गति लेंगे. जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन करेंगे. संबंध प्रभावशाली रहेंगे. प्रेम स्नेह के अवसर बढ़ेंगे. महत्वपूर्ण जनों से भेंट होगी. मित्र संबंधों में मिठास भरेंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- बड़प्पन रखेंगे. उत्साह से काम लेंगे. मनोबल बढ़ेगा. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. सोच बड़ी रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. संतुलित ढंग से बात रखेंगे.

शुभ अंक : 2 और 3

शुभ रंग : भगवा

आज का उपाय : स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. साझा प्रयास बढ़ाएं.

