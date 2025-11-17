आज 17 नवंबर 2025 मीन राशिफल: कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी, आर्थिक मामले पक्ष में बने रहेंगे

मीन- घर परिवार में हर्ष आनंद से जीवन जीएंगे. साझा कारोबार के प्रयास बल पाएंगे. सबका साथ और विश्वास बढ़ेगा. साझेदारी को प्राथमिकता में रखेंगे. भूमि भवन के मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. उद्योग व्यापार अच्छा रहेगा. वचन के पक्के रहेंगे. नेतृत्व क्षमता का विकास होगा. मित्रों गहरा लगाव रहेगा. सबको जोड़ने में सफल होंगे. शुभ सूचनाओं से उत्साहित रहेंगे. जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें. परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे. सीख सलाह का लाभ उठाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यवसायिक पक्ष मजबूत बनेगा. पेशेवर लक्ष्यों पर फोकस रखेंगे. आवश्यक कार्यों को साधेंगे. कार्य व्यापार आगे बढ़ाएंगे. वाणिज्यिक प्रयासों को संवरेंगे. कामकाजी यात्रा की संभावना बढ़ेगी.

धन संपत्ति- आर्थिक बढ़त ओर बचत पर फोकस होगा. सबके भरोसे पर खरे उतरेंगे. लाभ प्रतिशत ऊंचा रहेगा. कामकाज बेहतर बनाए रखेंगे. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. आर्थिक मामले पक्ष में बने रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामले अनुकूल बने रहेंगे. रिश्तों में मजबूती आएगी. भावनात्मक विषयों में बेहतर रहेंगे. उल्लेखनीय प्रयास बनाए रखेंगे. निजी जीवन मधुर रहेगा. परिवार का साथ विश्वास पाएंगे. सभी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे. संबंध प्रभावशाली रहेंगे. प्रेम नेह के अवसर बढ़ेंगे. प्रिय से भेंट होगी.

स्वास्थ्य मनोबल- नियंत्रण बढ़ाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. उत्साह और मनोबल बढ़ेंगे. सोच बड़ी बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से बचें. संतुलित ढंग से बात रखेंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 3

शुभ रंग : स्वर्ण के समान

आज का उपाय : महादेव शिवशंकर की पूजा वंदना दर्शन करें. ओम् नमः शिवाय एवं ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. टीम भावना रखें.

