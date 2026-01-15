आज 15 जनवरी 2026 मीन राशिफल: मकर संक्रांति के दिन मीन राशि वाले वित्तीय योजनाओं में पाएंगे सक्रियता, कारोबारी तेजी बनाए रखेंगे

मीन - भाग्योदय की संभावनाओं को बल मिलेगा. अधिकतर मामले पक्ष में बने रहेंगे. सभी क्षेत्रो ंमें लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. बड़ों का साथ पाएंगे. हर्ष उत्साह से कार्य करेंगे. अपनों के साथ हर्ष आनंद से समय बीतेगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बनेगा. पद प्रभाव में बढ़त रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. सहज संवाद बनाए रखेंगे. पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी. विनय विवेक और धर्मपालन बनाए रहेंगे.
नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक विषयों में उत्साही रहें. प्रबंध कार्य में बेहतर बनेंगे. इच्छाशक्ति को बल मिलेगा. वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. कार्ययोजनाएं सफल होंगी. अधिकारी सहयोगी होंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे.
धन संपत्ति- वित्तीय योजनाओं में सक्रियता आएगी. कारोबारी तेजी बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समर्थन का भाव रखेंगे. मान सम्मान बढ़ेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी.
प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष संवार पाएगा. रिश्ते मजबूत रहेंगे. मित्रों का भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. मित्रों का ध्यान रखेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. प्रियजन विश्वसनीय रहेंगे. प्रेम में सहज सक्रिय रहेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. संबंध सुखकर रहेंगे.
स्वास्थ्य मनोबल- साख सम्मान में वृद्धि होगी. महत्वपूर्ण मौके भुनाएंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.
शुभ अंक : 3, 6, 8और 9
शुभ रंग : केशरिया
आज का उपाय : जगत्पिता भगवान श्रीहरि विष्णु और देवीं मां महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. वादा पूरा करें.