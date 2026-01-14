scorecardresearch
 
आज 14 जनवरी 2026 मीन राशिफल: वित्तीय मामलों में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा, बैंकिंग कार्यों में बेहतर बने रहेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 14 January 2026, Pisces Horoscope Today: आर्थिक लेनदेन में तेजी दिखाएंगे. वित्तीय मामलों में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. बैंकिंग कार्यों में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवरत और प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने में सफल होंगे. चहुंओर प्रभाव रहेगा.

pisces horoscope
मीन- भाग्य की प्रबलता से सभी कार्य पक्ष में बनेंगे. सूझबूझ व सामंजस्य से लक्ष्य साधेंगे. पेशेवर प्रयास उम्मीद से बेहतर बनेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों से सलाह लेंगे. भावनात्मक मजबूती रखेंगे. शासन प्रशासन के मामले पक्ष में बनेंगे. प्रबंध कार्यों से लाभ होगा. भाग्य संवार पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में सक्रियता बनाए रखेंगे. करीबियों का सहयोग रहेगा. सभी का विश्वास पाएंगे. पद प्रतिष्ठा से जुड़े मामले संवरेंगे. भेंटवार्ता में प्रभावी बने रहेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी प्रयास बेहतर होंगे. विविध गतिविधियों में दखल बढ़ेगा. कामकाज उम्मीद से अच्छा रहेगा. पेशेवर प्रयासों को बनाए रखेंगे. प्रबंधन प्रशासन के कार्य संवरेंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर देंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में तेजी दिखाएंगे. वित्तीय मामलों में सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. बैंकिंग कार्यों में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवरत और प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने में सफल होंगे. चहुंओर प्रभाव रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन के मामले संवार पर रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव व समर्थन पाएंगे. घर में हर्ष आनंद रहेगा. मेलजोल के अवसर बढ़ेंगे. प्रियजन सहयोगी होंगे. भाव प्रदर्शन संवरेगा. रिश्तों में सुधार होगा. संबंधों को बल मिलेगा. परस्पर विश्वास बढ़ेगा. अपनों के लिए प्रयास करेंगे. सुख साझा करेंगे. स्वजन प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विवेक विनम्रता से काम लेंगे. अनुबंध आगे बढ़ाएंगे. दोष दूर होंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. प्रबंधन प्रशासन के कार्य संवरेंगे. कामकाज उत्तम रहेगा.

शुभ अंक : 6 और 7

शुभ रंग : ऐप्पल ग्रीन

आज का उपाय : ऊर्जा के अधिष्ठाता भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें. तिल तिलहन और काली वस्तुओं का दान करें. श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. सहकारिता का भाव रखें.

