आज 13 जनवरी 2026 मीन राशिफल: मीन राशि वालों को मिलेगा मान सम्मान, सेहत का रखें खास ख्याल

मीन - स्वास्थ्य पर ध्यान दें. संकेतों को अनदेखा न करें. अधिकारियों से तालमेल बढ़ेगा. कार्य व्यापार में तेजी आएगी. घर में आनंद के क्षण बनेंगे. असहजताएं स्वतः दूर होंगी. बड़ों का सानिध्य रहेगा. महत्वपूर्ण कार्यों में परिजनों का सहयोग मिलेगा. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. स्वजनों की सहायता उत्साहित रखेगी. कुल कुटम्ब से करीबी रखेंगे. बड़प्पन का भाव रखेंगे. आकस्मिकता बनी रह सकती है. आज्ञा अनुपालन और पेशेवरता बनाए रखेंगे. शोध गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- करियर कारोबार में निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें. सहज संकोच बना रहेगा. अनुशासन बनाए रखेंगे. कामकाज पर फोकस बढ़़ाएंगे. व्यापार में सामंजस्य बढ़ाएंगे. योग्यजनों को प्रस्ताव मिलेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों में स्मार्ट वर्किंग बनी रहेगी. तैयारी से आगे बढ़ें. वरिष्ठों व समकक्षों से सहयोग लें. स्पष्टता रखें. तोलमोल कर बात रखें. सूझबूझ से आगे बढ़ें. अनजान से सजग रहेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के लोगों और संबंधों का लाभ मिलेगा. भेंट में सामंजस्य बनाए रखें. सलाह से आगे बढ़ेंगे. अपनों की बातों को अनदेखा न करें. बात रखने में विनम्रता बढ़ाएं. अपनों का साथ सहयोग बना रहेगा. परस्पर स्नेह बढ़ेगा. धैर्य बनाए रखेंगे. संबंधों में मिठास बढ़ाएंगे. रिश्तों को संवारें.

स्वास्थ्य मनोबल- गरिमा व गोपनीयता पर बल बनाए रहें. भावुकता से बचेंे. महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है. व्यवस्थाएं बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा. खानपान में सात्विक रहें.



शुभ अंक : 3, 6 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : अजर अमर अतुलित बल के धनी महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सहनशील रहें.

