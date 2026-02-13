आज 13 फ़रवरी 2026 मीन राशिफल: सहयोग की भावना रखेंगे, सबका भरोसा जीतेंगे

मीन - कार्य व्यापार में प्रबंधन का सहयोग मिलेगा. परिवारीजन समर्थन बनाए रखेंगे. कामकाजी रणनीतियां सफल रहेंगी. व्यावसायिक विषयों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. विविध हित साधने में सफल होंगे. शासन सत्ता के मामलों में शुभता का संचार बढ़ेगा. पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी. बड़ों का सहयोग रहेगा. लिखापढ़ी में स्पष्टता बनाए रहेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बढ़ा रहेगा. इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे. प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

और पढ़ें

नौकरी व्यवसाय- करियर में पहल का भाव रहेगा. कार्योंं में तेजी दिखाएंगे. लक्ष्य समय से पहले से पूरा करेंगे. प्रयासों में गति लाएंगे. प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे. योजनाओं ने में सफलता पाएंगे. एक से अधिक स्त्रोतों से लाभ संवरेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष अपेक्षा से अच्छा रहेगा. प्रभाविता में वृद्धि होगी. चहुंओर सकारात्मक परिणाम बनेंगे. साथीगणों व समकक्षों में सामंजस्यता बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. इच्छित लाभ के मौके बनेंगे. योग्यता को समर्थन मिलेगा.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंध मजबूत होंगे. आदर स्नेह बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे. संबधों में सुधार आएगा. मन प्रसन्न रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्ते सुखकर बने रहेंगे. व्यवहारिक पक्ष मजबूत होगा. प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सहयोग की भावना रखेंगे. सबका भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मशक्ति को बल मिलेगा. सहभागिता पर जोर होगा. संतुलन व व्यवस्था पर बल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

Advertisement

शुभ अंक : 3 6 7 और 9

शुभ रंग : वासंती

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. मिष्ठान्न वितरण करें. व्रत पूरा करें.

---- समाप्त ----