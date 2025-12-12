scorecardresearch
 
आज 12 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: निवेश पर ध्यान दें, बजट बढ़ सकता है

Aaj ka Meen Rashifal 12 December 2025, Pisces Horoscope Today: लोभ प्रलोभन से बचेंगे. लापरवाही न करें. सेवा संबंधी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. वक्त पर कार्य करने की आदत रखें.अनुभवियों से सलाह रखेंगे

मीन - कामकाज में मेहनत और लगन से परिस्थितियां पर जीत हासिल करने में सफल होंगे. पेशेवर संबंधां के प्रति सावधान बने रहेंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. मेहनत लगन से आगे बढ़ेंगे. चर्चा संवाद में सहज संकोच दिखाएंगे. अपनों का दबाव बना रह सकता है.. रिश्ते मजबूत होंगे. समय प्रबंधन व सहनशीलता बनाए रखें. कामकाज में सक्रियता दिखाएं. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. लापरवाही न करें. सेवा संबंधी गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. वक्त पर कार्य करने की आदत रखें.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में दबाव अनुभव कर सकते हैं. कार्यक्षमता से अधिक भार न उठाएं. उधार का लेनदेन न करें. मेहनत और लगन से कामकाजी प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. समकक्षों पर भरोसा बनाए रखेंगे. नौकरी में प्रभावी बने रहेंगे.

धन संपत्ति- नियम अनुशासन पर बल देंगे. स्मार्ट वर्किंग की नीति रखेंगे. सजगता से काम लेंगे. आर्थिक खर्च व निवेश पर ध्यान दें. बजट बढ़ सकता है. समकक्षों में सामंजस्यता बढ़ेगी. व्यावसायिक लाभ एवं तथ्यों पर जोर रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में सतर्क रहेंगे. रिश्तों को आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. भेंटवार्ता में नियंत्रण रखेंगे. मन की बात कहने में धैर्य व विनम्रता रखें. भेंटवार्ता में उतावली न दिखाएं. रिश्तों को संतुलित रखेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. संबंधों में पहल से बचेंगे. अपनों का सम्मान बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लापरवाही से बचें. रोग उभर सकते हैं. अतिउत्साह में न आएं. मनोबल बना रहेगा. दिखावे न दिखाएं. स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहें.

शुभ अंक : 3 6 और 9
शुभ रंग : आंवला समान
आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. मिश्री और मिठाई बांटें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. प्रबंधन बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
