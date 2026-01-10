आज 10 जनवरी 2026 मीन राशिफल: नकारात्मक परिणाम पाएंगे,नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा

मीन - उद्योग व्यवसाय के प्रयास बेहतर बने रहेंगे.सबको साथ लेकर चलेंगे.घर परिवार में सुखद परिणाम बनेंगे.साथी व सहकर्मी सहायक होंगे.नजदीकी संबंधों को मजबूत बनाएंगे.करीबियों से साझीदारी बढ़ाएंगे.उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश रहेगी.करियर कारोबार में स्थिरता आएगी.बड़े लक्ष्य बनाएंगे.खानपान पर ध्यान देंगे.कार्ययोजनाओं को गति देंगे.साझेदारी से सफलता मिलेगी.प्रबंधन के कार्य सधेंगे.निजी मामले पक्ष में रहेंगे.आवश्यक कार्योंं में पहल बनाए रखेंगे.
नौकरी व्यवसाय- पेशेवर कार्योंं में उपलब्धियां से उत्साहित रहेंगे.व्यापार में संतुलन बढ़ाएंगे.साझा कार्योंं में तेजी बनाए रहेंगे.उद्योग व्यापार में शुभता बढ़ेगी.सक्रियता और रुटीन पर जोर बनाए रखेंगे.धन संपत्ति- लाभ प्रतिशत संवार पाएगा.सकारात्मक परिणाम पाएंगे.नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा.पूंजीगत मामले पक्ष में रहेंगे.हितलाभ बढ़त पर रहेगा.भूमि भवन से संबंधित मामले संवार पर रहेंगे.
प्रेम मैत्री- दाम्पत्य जीवन खुशहाल बनेगा.प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा.भावनात्मक मामले प्रभावी बनेंगे.रिश्तों को बल मिलेगा.व्यवहार में सहज रहेंगे.साथी सहयोगी होंगे.मित्रों की मदद मिलेगी.प्रियजन से भेंट होगी.बड़प्पन बनाए रखेंगे.विनम्रता से काम लेंगे.स्वजनों का साथ मिलेगा.संबंधों में वृद्धि होगी.
स्वास्थ्य मनोबल- प्रभाव से बात रखेंगे.सहजता से आगे बढ़ेंगे.सुविधाओं में वृद्धि होगी.स्मरणीय पल बनेंगे.स्वास्थ्य समस्याएं शांत रहेंगी.सात्विकता बनाए रहें.शुभ अंक : 1 3 और 8
शुभ रंग : फिरोजी
आज का उपाय : हनुमानजी के दर्शन करें.न्यायदेव शनिदेव का स्मरण बनाए रखें.तेल तिलहन व काली वस्तुओं का दान बढ़ाएं.जिम्मेदार बनें