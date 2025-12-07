scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 7 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे, मूल्यवान भेंट की प्राप्ति हो सकती है

Aaj ka Meen Rashifal 7 December 2025, Pisces Horoscope Today: विविध मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवर अवसरों में वृद्धि होगी. विभिन्न विषयों में सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. मूल्यवान भेंट की प्राप्ति हो सकती है.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन- निजी योजनाओं पर फोकस बना रहेगा. करियर व्यापार में अधिकारियों का सहयोग बढ़ा रहेगा. सहकर्मियों का समर्थन पाएंगे. वरिष्ठों का विश्वास जीतेंगे. उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. प्रबंधन में बेहतर रहेंगे. रीति नीति पर अमल रखेंगे. तर्कशील बने रहेंगे. परिस्थितिं उम्मीद के अनुरूप रहेगी. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक सौदेबाजी पक्ष में रहेगी. पेशेवर चर्चाओं को गति देंगे. कला कौशल को बल मिलेगा. सभी मामलों में सकारात्मक परिणाम पाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण मामले गति लेंगे. कामकाजी प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. उद्योग व्यापार में प्रस्ताव मिलेंगे. कार्यस्थल पर समय देंगे. पेशेवर मामलों में जीत का प्रतिशत बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ के अवसर बढ़ेंगे. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. पेशेवर अवसरों में वृद्धि होगी. विभिन्न विषयों में सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. मूल्यवान भेंट की प्राप्ति हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

मीन: धन की स्थिति में सुधार होगा, मित्रों से मदद मिलेगी 
मीन राशि वालों को अधिकारियों की मदद मिलेगी, परिजनों से प्रभावित रहेंगे 
कोशिश बनाए रखेंगे, सूचनाओं का लाभ उठाएंगे 
मीन: अपने करीबी लोगों से मतभेद ना बढ़ने दें, अपनी बात विनम्रता से कहें 
सुविधा संसाधनों में वृद्धि की कोशिश बनाए रखेंगे, जानें अपना लकी नंबर 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक पक्ष बेहतर रहेगा. निजी मामले सुखद रहेंगे. मन की बात को अपनों से कह पाएंगे. प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह के संवाद बढ़ाएंगे. संबंधां को संवारेंगे. हर्ष आनंद में वृद्धि होगी. सभी प्रसन्न रहेंगे. रिश्ते मजबूती पाएंगे. सरलता से बात रख पाएंगे. प्रेम में शुभता रहेगी. मेलजोल को बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- लक्ष्य पर फोकस होगा. उत्साह बनाए रहेंगे. रुटीन संवारेंगे. जीत का भाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यवहारिक पक्ष मजबूत रहेगा. वरिष्ठों से सलाह लेंगे.

Advertisement

शुभ अंक : 1 3 7

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : भगवान भास्कर को अर्घ्य दें. ओम् घृणि सूर्याय नमः का जाप करें. सूखे फल व मिश्री बांटें. पूर्वाग्रह त्यागें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement