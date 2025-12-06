आज 6 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों को अधिकारियों की मदद मिलेगी, परिजनों से प्रभावित रहेंगे

मीन - औरों की कमजोरियों व दोषों को उछालने की आदत से बचें. लोभ प्रलोभन में न आएं. अपनों से असहजता न बढ़ाएं. परिजनों से सुलह सामंजस्य बनाए रखें. निजी विषयों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. भवन वाहन आदि के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक मामलों में अस्पष्टता से बचें. पद प्रतिष्ठा के प्रयास बल पाएंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में पहल करेंंगे.

धन संपत्ति- करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. अधिकारियों की मदद मिलेगी. बड़ों से सीख सलाह रखेंगे. भौतिक सुविधाओं पर जोर रहेगा. योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. पेशेवरता बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामलो में समय देंगे. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. अपनों की खुशी का ख्याल रहेगा. घर में अपनों के साथ समय बिताएंगे. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. जिद में न आएं. अतिसंवेदनशीलता व बड़बोलेपेन से बचें. चर्चा में सहज रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- परिजनों से मनभेद व मतभेद न उभरने दें. आदर भाव बनाए रखें. रहन सहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं. स्वास्थ्य जांच बनाए रहें.

शुभ अंक : 3 6 8 9

शुभ रंग : पीतवर्ण

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान दें. भावुकता में न आएं.

---- समाप्त ----