scorecardresearch
 

Feedback

आज 5 नवंबर 2025 मीन राशिफल: अहंकार से बचें, गरीब को भोजन दान करें

Aaj ka Meen Rashifal 5 November 2025, Pisces Horoscope Today: नई शुरुआत के लिए समय शुभ है. ऐसा काम ना करें कि आपकी टेंशन बढ़े. बिजनेस में सावधानी से निवेश करें. किसी प्रतियोगिता की तैयारी में सफलता के संकेत हैं.

Advertisement
X
pisces horoscope
pisces horoscope

मीन राशि

आज पूरी प्लानिंग से काम करने का दिन है. प्रोफेशन में उन्नति होगी. महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी. अहंकार से बचें. ऐसा काम ना करें कि आपकी टेंशन बढ़े. बिजनेस में सावधानी से निवेश करें.

आर्थिक: व्यापार या निवेश में फायदा हो सकता है. नई शुरुआत के लिए समय शुभ है.

सम्बंधित ख़बरें

मीन राशि वाले संबंधों में पाएंगे शुभता, वाणिज्य व्यापार पर फोकस रहेगा 
मीन: नए लोगों से मुलाकात होगी, विदेश से लाभ का समाचार मिलेगा 
व्यवहार आकर्षक रहेगा, बड़प्पन बढ़ाएंगे 
मीन: उधार लेन-देन से बचना होगा, लंबी दूरी की यात्रा से बचें 
मीन: धन लाभ का योग है, किसी काम में व्यस्त रहेंगे 

प्रेम-विवाह: पार्टनर के साथ रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा. परिवार से सहयोग मिलेगा.

पढ़ाई: छात्रों के लिए ध्यान केंद्रित करने का अच्छा दिन है. किसी प्रतियोगिता की तैयारी में सफलता के संकेत हैं.

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचें.

आज का उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें और जल में केसर मिलाकर सूर्य को अर्पित करें.

शुभ रंग: मरून
शुभ अंक: 9

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement