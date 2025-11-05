आज 5 नवंबर 2025 मीन राशिफल: अहंकार से बचें, गरीब को भोजन दान करें

मीन राशि

आज पूरी प्लानिंग से काम करने का दिन है. प्रोफेशन में उन्नति होगी. महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी. अहंकार से बचें. ऐसा काम ना करें कि आपकी टेंशन बढ़े. बिजनेस में सावधानी से निवेश करें.

आर्थिक: व्यापार या निवेश में फायदा हो सकता है. नई शुरुआत के लिए समय शुभ है.

प्रेम-विवाह: पार्टनर के साथ रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा. परिवार से सहयोग मिलेगा.

पढ़ाई: छात्रों के लिए ध्यान केंद्रित करने का अच्छा दिन है. किसी प्रतियोगिता की तैयारी में सफलता के संकेत हैं.

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन अनियमित दिनचर्या से बचें.

आज का उपाय: किसी गरीब को भोजन दान करें और जल में केसर मिलाकर सूर्य को अर्पित करें.

शुभ रंग: मरून

शुभ अंक: 9

