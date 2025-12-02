scorecardresearch
 
आज 2 दिसंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वाले बैंकिग कार्यों पर देंगे जोर, मित्रगण सहयोगी होंगे

Aaj ka Meen Rashifal 2 December 2025, Pisces Horoscope Today: परिजन मदद बनाए रखेंगे. रहन सहन प्रभावपूर्ण रहेगा. वचन के पक्के रहेंगे. भ्रम बहकावे में न आएं. व्यवस्था पर जोर दें. सबसे सामंजस्य रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे.

मीन - घर परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. संबंधियों से तालमेल बढ़ाएंगे. सभी से परस्पर आदर स्नेह बनाए रखेंगे. धनधान्य को बल मिलेगा. परिजन मदद बनाए रखेंगे. रहन सहन प्रभावपूर्ण रहेगा. वचन के पक्के रहेंगे. भ्रम बहकावे में न आएं. व्यवस्था पर जोर दें. सबसे सामंजस्य रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. विनम्रता बनी रहेगी. सभी का साथ और समर्थन पाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. आपसी मतभेदों में कमी आएगी. संपत्ति के मामले हल होगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्यक्षेत्र में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक संवाद में रुचि दिखाएंगे. विविध प्रयास अनुकूल बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. तैयारी पर जोर बनाए रखेंगे. कलात्मकता व पेशेवरता को बढ़ावा देंगे.

धन संपत्ति- हितलाभ बढ़ा रहेगा. कामकाजी वार्ता से जुड़ेंगे. लेनदेन में स्पष्टता बढ़़ाएंगे. लोभ में नहीं आएंगे. महत्वपूर्ण चर्चाएं गति लेंगी. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. बैंकिग पर जोर रखेंगे. मूल्यवान भेंट प्राप्त हो सकती है.

प्रेम मैत्री- परंपरागत विषयों पर फोकस रहेगा. घर परिवार में सबका सहयोग रहेगा. मित्रगण सहयोगी होंगे. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. संस्कारां को बढ़ावा मिलेगा. रिश्तों पर जोर रहेगा. साज सज्जा में संवार बन रहेगी.
 
स्वास्थ्य मनोबल- जिम्मेदारी से बात कहेंगे. संवाद पर जोर देंगे. खानपान बेहतर होगा. मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. व्यक्तिगत को बखूबी बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 2 3 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि महावीर हनुमानजी पर घी और सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. सत्कार का भाव रखें.

---- समाप्त ----
