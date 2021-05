Aaj Ka Panchang: पंचांग 18 मई 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

पंचांग 18 मई 2021 , मंगलवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1943, प्लव

पूर्णिमांत - बैशाख

अमांत - चैत्र

हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, बैशाख शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि दिन है. सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे और चन्द्रमा कर्क राशि में संचरण करेंगे.

आज का पंचांग

बैशाख शुक्ल पक्ष षष्ठी

नक्षत्र: पुष्य

आज का दिशाशूल: उत्तर दिशा ।

आज का राहुकाल: 3:41 PM – 5:19 PM

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 5:48 AM

सूर्यास्त - 6:58 PM

चन्द्रोदय - May 18 10:51 AM

चन्द्रास्त - May 19 12:36 AM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 11:56 AM – 12:49 PM

अमृत काल - 08:06 AM – 09:48 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:12 AM – 05:00 AM

योग

वृद्धि - May 18 02:49 AM – May 19 02:16 AM

ध्रुव - May 19 02:16 AM – May 20 01:09 AM

सर्वार्थसिद्धि योग - May 18 02:55 PM - May 19 05:48 AM (अश्लेषा और मंगलवार)

गण्डमूल नक्षत्र

1. May 18 02:55 PM – May 19 03:48 PM (अश्लेषा)