Aaj Ka Panchang: पंचांग 10 अप्रैल 2021, जानें शुभ मुहूर्त, राहु काल और ग्रह-नक्षत्र की चाल

Aaj Ka Panchang 10 april 2021: हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि दिन है. सूर्य मीन राशि में रहेंगे और चन्द्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे.

पंचांग 10 अप्रैल 2021, शनिवार

विक्रम संवत - 2078, आनन्द

शक सम्वत - 1942, शर्वरी

पूर्णिमांत - चैत्र

अमांत - फाल्गुन

आज का पंचांग

चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी

मासिक शिवरात्रि

नक्षत्र: पूर्वभाद्रपदा

आज का दिशाशूल: पूर्व दिशा

आज का राहुकाल: 9:21 AM से 10:54 AM तक



सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय - 6:14 AM

सूर्यास्त - 6:41 PM

चन्द्रोदय - 10 अप्रैल 5:19 AM

चन्द्रास्त - 10 अप्रैल 5:23 PM

शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त - 12:03 PM से 12:53 PM

अमृत काल - 03:43 AM से 05:28 AM

ब्रह्म मुहूर्त - 04:38 AM से 05:26 AM

योग

ब्रह्म - 09 अप्रैल 01:33 PM से Apr 10 01:34 PM

इन्द्र - 10 अप्रैल 01:34 PM से Apr 11 01:53 PM