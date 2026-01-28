Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 28 January 2026: मूलांक 8 वालों का व्यवस्था में भरोसा रहेगा, न करें ये एक गलती

नंबर 8- 28 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. आज का दिन अंक 8 के लिए सहजता से आगे बढ़ने में सहयोगी है. रहन सहन आकर्षक रखेंगे. सकारात्मक सोच से काम लेंगे. सबका साथ बनाए रखेंगे. घर में हर्ष आनंद बना रहेगा. बड़ों की सीख सलाह अपनाएंगे. पेशेवर मामलों पर ध्यान देंगे. संपर्क का लाभ मिलेगा. नियमों का पालन रखेंगे. अपेक्षित सफलताएं प्राप्त करने के संयोग बनेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति हर विषय की बाल की खाल निकालने की समझ रखते हैं. सामान्य घटनाओं में विशेष देखने की समझ होती है. इन्हें आज फोकस रखना है. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य पर जोर देंगे. मित्रों व सहयोगियां को साथ लेकर चलेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर अपेक्षा से प्रदर्शन अच्छा करेंगे. कामकाज में उत्साहित रहेंगे. लक्ष्य पूरा करने का प्रयास रहेगा. करियर कारोबार की स्थिति संतुलित रहेगी. अनुशासन अनुपालन बना रहेगा. वरिष्ठ सहयोग देंगे. व्यवस्था को मजबूती मिलेगी. कामकाज पर जोर बनाए रखें. वित्तीय मामलों में शुभता रहेगी.

पर्सनल लाइफ- अपनों से भेंट में सहज रहेंगे. मन की बात कह पाएंगे. रिश्तों में उत्साह रखेंगे. प्रेम में सफल रहेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. संबंध संवार पर रहेंगे. भावनात्मक संवाद को बल मिलेगा. वातावरण की अनुकूलता का लाभ उठाएंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सकारात्मक नजरिया बना रहेगा. सभी प्रसन्न व प्रभावित होंगे. हर्ष आनंद बनाए रहेंगे. स्वास्थ्य संवार पर रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर- मोरपंख के समान

एलर्ट्स-योजनाआें में अनुरूपता रखें. चूक न करें. आशंका से बचें.

