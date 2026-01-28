scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 28 January 2026: मूलांक 7 वाले आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे, प्रेम संबंध मजबूत होंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 28 January 2026: जिम्मेदारों का समर्थन पाएंगे.  पेशेवर मामलों में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा.  करियर व्यापार में अपेक्षित परिणाम बनेंगे.  उद्योग व्यापार में प्रभावशाली रहेंगे.  हितलाभ संवार पर बना रहेगा.

नंबर 7- 28 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है.  अंक 7 के लिए आज का दिन मजबूत स्थिति बनाए रखने का संकेतक है.  जिम्मेदारों का समर्थन पाएंगे.  पेशेवर मामलों में अपेक्षा से अच्छा प्रदर्शन रहेगा.  करियर व्यापार में अपेक्षित परिणाम बनेंगे.  उद्योग व्यापार में प्रभावशाली रहेंगे.  हितलाभ संवार पर बना रहेगा.  बड़ा करने की सोच बनी रहेगी.  व्यक्तिगत प्रदर्शन पर जोर होगा.  साज संवार पर फोकस रहेगा.  केतु के अंक 7 के व्यक्ति अपना काम निकालने में तेज होते हैं.  फोकस से कार्य करते हैं.  तकनीकी समझ अच्छी होती है.  आज इन्हें संपर्क बढ़ाना है.  पद प्रतिष्ठा पदोन्नति का प्रयास रखना है.  संवाद में सहज रहेंगे.  कर्तव्यों को बखूबी निभाएंगे. 

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक लक्ष्यों को पूरा करने में सहज होंगे.  परंपरागत विषयों में साहस से काम लेंगे.  अवसरों को भुनाएंगे.  प्रतिस्पर्धा बनाए रहेंगे.  धैर्य धर्म से काम लेंगे.  अनुकूलन का लाभ उठाएंगे.  कार्य व्यापार से जुड़े लक्ष्य साधेंगे.  सफलता प्रतिशत बेहतर बनाए रखेंगे.  आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.  पेशेवरता बनाए रखेंगे. 

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की खुशी बढ़ाएंगे.  सबसे मेलजोल का प्रयास रखेंगे.  संबंधों में मिठास बढ़ेगी.  रिश्तों में प्रभावशाली रहेंगे. फोकस बढ़ाएंगे.  साझीदारी के प्रयास गति लेंगे.  खुशियां साझा करेंगे.  सामंजस्य रहेगा. करीबियों की बातों पर ध्यान देंगे.  सहयोग का भाव बढ़ा रहेगा. 

हेल्थ एंड लिविंग- स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.  भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.  व्यवस्था बल पाएगी.  श्रेष्ठ देने का प्रयास रहेगा. विनय विवेक रखेंगे.  संतुलन से आगे बढ़ेंगे. 

फेवरेट नंबर-  1 3 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- भावुकता में न आएं.  सक्रियता रखें.  सजग रहें. 

---- समाप्त ----
