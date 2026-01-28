Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 28 January 2026: मूलांक 5 वालों के व्यवसाय के परिणाम साधारण रहेंगे, साथी सहयोगी रहेंगे

नंबर 5- 28 जनवरी 2026 का मूलांक 1 और भाग्यांक 3 है. अंक 5 के लिए आज का दिन इच्छित स्थिति का सूचक है. घर परिवार में सुख वैभव को बढ़ेगा. करीबियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सहज संकोच दूर होगा. चहुंओर लाभ की स्थिति रहेगी. पेशेवर मोर्चों पर सफल होंगे. सामंजस्य व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति व्यावहारिक कार्यों में सहज व बेहतर होते हैं. चतुराई से सबसे अपनी बात मनवा लेते हैं. आज इन्हें कारोबारी विषयों में समय देना है. संबंधों में रुचि बनाए रखना है. व्यापार पर फोकस रहेगा. चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे. वरिष्ठों का साथ समर्थन रहेगा. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारों और पेशेवरों की सुनेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में उत्साह से कार्य करेंगे. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में सक्रियता बनाए रखेंगे. हर ओर सकारात्मक परिणाम बनेंगे. व्यक्तिगत प्रयासों पर जोर देंगे. व्यापार बेहतर रहेगा. पद प्रतिष्ठा की जिम्मेदारी बखूबी उठाएंगे. सहयोगियों का भरोसा जीतेंगे. वरिष्ठों से भेंट होगी.

पर्सनल लाइफ- महत्वपूर्ण बात को अपनों से कह पाएंगे. सभी के प्रति धैर्य स्नेह रखेंगे. परिवार में शुभता का संचार रहेगा. रिश्ते संवार पर रहेंगे. एक दूसरे का आदर सम्मान बनाए रखेंगे. संपर्क संवाद बेहतर होंगे. हड़बड़ी से बचेंगे. तालमेल बेहतर बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. साज संवार रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. सेहत अच्छी रहेगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर- हरा

एलर्ट्स- स्पष्ट व विनम्र रहें. भावुकता से बचें. सबका साथ बनाए रहें.

