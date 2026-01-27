Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 27 January 2026: कार्य व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएंगे, उल्लेखनीय कार्यों को गति देंगे

नंबर 9- 27 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 9 के लिए आज का दिन मनोकामनाओं को बल देने में सहयोगी है. परिजनों और करीबियों का साथ सुखकर समय बिताएंगे. परस्पर सहकार और विश्वास बड़े प्रयास गति पाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक कार्यों में सफलता मिलेगी. जिम्मेदारियों को समय से निभाएंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. फोकस रहेगा. पेशेवर प्रदर्शन संवारेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होते हैं. एक कार्य पूरा कर अन्य की ओर बढ़ते हैं. कला कौशल से हितलाभ बेहतर बनाए रखते हैं. आज इन्हें लक्ष्य साधना है. स्पष्टता और कार्यगति बढ़ाना है. प्रभाव बनाए रखेंगे. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- सबका सहयोग बना रहेगा. कार्य व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएंगे. उल्लेखनीय कार्यों को गति देंगे. विविध प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. इच्छित सफलता मिलेगी. लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सहभागिता बढ़ाएंगे. आर्थिक मामले संवरेंगे. संपर्क संवाद बेहतर होगा. व्यक्तिगत पक्ष मजबूत होगा.

पर्सनल लाइफ- परिजनों के साथ सुखकर समय बिताएंगे. अपनों से तालमेल बढ़ाएंगे. प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे. मित्रों का सहयोग मिलेगा. हर्ष आनंद से समय बीतेगा. भावनात्मक मामले पक्ष में बनेंगे. सबको जोड़ने में सफल होंगे. रिश्तों में फोकस बढ़ेगा. त्याग का भाव रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- अवसर का लाभ लेंगे. पहल बनाए रखेंगे. सबका सम्मान करेंगे. अतिथि आएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवार पाएगा. साज सज्जा बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- ब्राइट रेड

एलर्ट्स- नियम अनुशासन अपनाएं. अफवाह से बचें. तर्कशीलता बनाए रहें.

---- समाप्त ----