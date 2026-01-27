Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 27 January 2026: सलाह पर अमल बढ़ाएंगे, रिश्तों का सम्मान रखेंगे

नंबर 7- 27 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 7 के लिए आज का दिन व्यक्तिगत मामलों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने में सहयोगी है. लक्ष्य बखूबी साधेंगे. करीबी सहयोगी होंगे. आर्थिक वाणिज्यिक संतुलन बनाए रहेंगे. नियमों का पालन रखेंगे. फोकस बढ़ेगा. नए लोगों से तालमेल बढ़ाएगे. लाभ प्रतिशत सहज होगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अपने क्षेत्र के महाबली होते हैं. अन्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं. कार्यक्षेत्र पर पकड़ बनाए रखते हैं. आज इन्हें सबसे मिलकर आगे बढ़ने के प्रयास बनाए रखना है. संपर्क संवाद सकारात्मक बनाए रखेंगे. साहस और पराकम से कार्य सधेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. सहज परिणाम बनेंगे.
मनी मुद्रा- व्यवसायिक कार्यों को सूझबूझ से देंगे. दीर्घकालिक योजनाओं में धैर्य बना रहेगा. कामकाज में पेशेवरता रहेगी. सक्रियता सामंजस्बनाए रखेंगे. कामकाजी मित्रों का समर्थन रहेगा. सजगता सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा. विभिन्न कार्यों में सामंजस्य रखेंगे. अवसर का लाभ लेंगे.
पर्सनल लाइफ- निजी विषयों में प्रेम बढ़ेगा. अपनों के साथ स्नेह बड़प्पन बढ़ाएंगे. सबके हित का भाव रहेगा. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. वादा पूरा करेंगे. रिश्तों का सम्मान रखेंगे. परस्पर साथ समर्पण से काम लेंगे. निजी चर्चाओं में रुचि रहेगी. सुख साझा करेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- कार्यगति संवारेंगे. साहस पराक्राम रखेंगे. संवेदनशीलता रहेगी. खानपान आकर्षक रहेगा. मित्र मददगार होंगे. मनोबल बढ़ेगा.
फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9
फेवरेट कलर- भूरा
एलर्ट्स- सजगता रखें. सात्विकता पर जोर दें. नकारात्मकता से बचे.