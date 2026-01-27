Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 27 January 2026: लक्ष्य पर फोकस रहेगा, अवसरों को भुनाएंगे

नंबर 6- 27 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 6 के लिए वांछित फल परिणाम बनाए रखेगा. घर परिवार में सबका सम्मान रखेंगे. भव्यता में वृद्धि होगी. घर परिवार में सहजता शुभता बनी रहेगी. सक्रियता से काम लेंगे. रिश्ते बेहतर बनेंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा. सभी क्षेत्रों में प्रदर्शन संवरेगा. उत्साहित रहेंगे. मेहमानों का आना होगा. लंबित कार्य सधेंगे. शुरूआत संभव होगी. निर्णय पक्ष में बनेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति सामान्य वस्तु को अपनी सूझबूझ से भव्य बनाने में दक्ष होते हैं. उच्च स्तरीय कलाकार होते है. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. कार्य व्यापार पर जोर देना है. अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- अधिकारियों से भेंट वार्ता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. लाभ प्रतिशत सहज रहेगा. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. विभिन्न मामलों में पहल बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में लाभ बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिस्पर्धा पर जोर रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम और सनेह के प्रयास बेहतर बनेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवार पर रहेंगे. रिश्तों में सहजता शुभता बढ़ेगी. सामंजस्यता बढ़ाएंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बंधुजन मददगार होंगे. परिजनों संग सुख के पल बिताएंगे. प्रियजनों और परिजनों की सुनेंगे. अपनों का ध्यान रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जीवनस्तर आकर्षक बनेगा. गरिमा गोपनीयता बढाएंगे. स्वास्थ्य संवार पर जोर रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. मनोबल उच्च रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- जोखिम न लें. नियंत्रित व्यवहार रखें. जिद में न आएं. सोच बड़ी रखें.

---- समाप्त ----