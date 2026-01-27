Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 27 January 2026: अनावश्यक दखलंदाजी से बचें, रिश्तों की अनदेखी न करें

नंबर 5- 27 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 5 के लिए आज का दिन सामान्य फलकारक है. पेशेवर अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कामकाज में रुटीन परिणाम बनेंगे. आर्थिक मोर्चे पर सरलता सहजता से लक्ष्य पूरे करेंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. संबंधों पर ध्यान देंगे. दिखावे व बड़बोलेपन से बचेंगे. मित्रों से पूर्ववत् स्थिति बनी रहेगी. बुध के अंक 5 के व्यक्ति तात्कालिक फैसले लेने में तेज होते हैं. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखते हैं. आज इन्हें संपर्क संवाद बना रखना है. कामकाज पर फोकस बढ़ाएं. दबाव और हड़बडी में न आएं. अतार्किक सौदे समझौतों से बचें. बड़ों की आज्ञा पालन बनाए रखें. साज संवार पर बल बढ़ाएं.

मनी मुद्रा- पेशेवरों के लिए शुभता बनी रहेगी. साहस पराक्रम से अवसर बनाने व भुनाने में तेज रहेंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. नीति नियम के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. सोच बड़ी रखेंगे. नियंत्रण पर जोर देंगे. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. धैर्य बढ़ाएंगे. समन्वय से काम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम स्नेह के मामलों में धैर्य से काम लें. चर्चा में उतावली से बचें. प्रियजन विश्वास बढ़ाएंगे. निजी मामलों में रुचि रहेगी. अनावश्यक दखलंदाजी से बचें. रिश्तों की अनदेखी न करें. भावनात्मक प्रसंग पूर्ववत् रहेंगे. संबंध संवरेंगे. भ्रमण मनोरंजन के मौके मिलेंगे. मित्र सहयोगी होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संवाद में सजग रहेंगे. व्यवस्था बनाए रखेंगे. सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. खानपान आकर्षक होगा. विनम्र व शांत रहें. स्वास्थ्य देंखे. मनोबल रखें.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- गुड़ के समान

एलर्ट्स- कमतर बातों को अनदेखा करें. समन्वय संतुलन बढ़ाएं. अतिभावुक न हों.

