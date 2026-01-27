scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 27 January 2026: प्रेम संबंधों में सामान्य स्थिति रहेगी, मेहमानों का स्वागत सत्कार रखेंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 27 January 2026: व्यक्तिगत वार्ताएं पक्ष में बनेंगी. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. प्रेम संबंधों में सामान्य स्थिति रहेगी. मेहमानों का स्वागत सत्कार रखेंगे. स्वजनों के संग समय बिताएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. चर्चा में जल्दबाजी न दिखाएं. बहस में न आएं.

नंबर 4- 27 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 4 के लिए सामान्य असरदार है. अपनों की सीख सलाह को नजरअंदाज न करें. लापरवाही व ढिलाई से बचें. करियर व्यवसाय पूर्ववत् बना रहेगा. कार्यव्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. लोग प्रभावित रहेंगे. तैयारी और विश्वास पर बल दें. कार्य समय पर पूरे करने का प्रयास रखें. राहु के अंक 4 के व्यक्ति प्रयोगधर्मिता बनाए रखते हैं. एक ही विषय को विविध तरीकों से करने पर विचार करते हैं. स्थापित तौरतरीकों में सीमित विश्वास रखते हैं. आज इन्हें समकक्षों का साथ बनाए रखना है. मित्रों का सहयोग बढ़ाना है. करियर व व्यवस्था पर ध्यान देंगे. मितभाषी रहेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर विषयों में सूझबूझ से आगे बढ़ें. लाभ और विस्तार में रुचि रहेगी. पेशेवर प्रभावी रहेंगे. समकक्षों के लिए समर्थन का भाव रखेंगे. प्रयोगवादी नजरिया बनाए रखेंगे. अनुशासन पर जोर देंगे. सतर्कता बढ़ाएंगे.ं अच्छे सहय बने रहेंगे. कामकाजी गतिविधियां नियंत्रित रहेंगी. वातावरण संवारेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संपर्क संवाद संवारें. सहजता से आगे बढ़ें. निजता पर जोर रहेगा. संवेदनशीलता बढ़ाएंगे. खानपान में रुटीन रहेगा. स्वास्थ्य मनोबल अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 7 8

फेवरेट कलर- गोमेद समान

एलर्ट्स- ठगों से बचें. प्रलोभन में न आएं. अनजान से दूर रहें.

