scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 27 January 2026: परिवार में शुभता रहेगी, उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 27 January 2026: घरेलु मामले हल होंगे. परिवार में शुभता रहेगी. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. संबंध प्रगाढ़ होंगे. उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे. प्रियजन के प्रति झुकाव बढ़ेगा. करीबी सहयोगी रहेंगे.

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

नंबर 3- 27 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 3 के लिए आज का दिन इच्छापूर्ति में सहयोगी है. जरूरी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे. मान सम्मान और पूछपरख बनी रहेगी. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. सबका साथ समर्थन और भरोसा पाएंगे. कारोबार में उल्लेखनीय स्थिति रहेगी. महत्वपूर्ण लक्ष्य साधेंगे. पुरस्कार हासिल कर सकते हैं. पेशेवर फोकस रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति अपनी स्थिति और पद प्रभाव के प्रति गंभीर होते हैं. सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं. सच्चरित्र होते हैं. आज इन्हें लाभ बढ़ाने पर जोर बनाए रखना है. पद प्रतिष्ठा पर बल देंगे. परिवार का साथ बना रहेगा. सभी सहायक होंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक विषयों में रुचि दिखाएंगे. हितलाभ संवार पर बना रहेगा. कार्यक्षेत्र से अधिकाधिक जुड़ाव रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. वाणिज्यिक समझ बढ़ेगी. तेजी की सोच रखेंगे. भेंटवार्ता पर ध्यान देंगे. सभी से तालमेल रहेगा. प्रदर्शन अच्छा रहेगा. कार्ययोजनाएं गति लेंगी. संकोच दूर होगा.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सुखप्रद समय बिताएंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. आत्मविश्वास और स्पष्टता बनाए रखेंगे. घरेलु मामले हल होंगे. परिवार में शुभता रहेगी. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. संबंध प्रगाढ़ होंगे. उत्सव आयोजन से जुड़ेंगे. प्रियजन के प्रति झुकाव बढ़ेगा. करीबी सहयोगी रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

आर्थिक वाणिज्यिक विषय संवार पाएंगे, साहस पराक्रम बढ़ाएंगे
अपनों की खुशी को अनदेखा न करें, बड़े कार्यों में हड़बड़ी न दिखाएं
व्यवस्था संवारेंगे, अवसर भुनाएंगे
सभी को प्रभाव में लेंगे, व्यवस्था को बल मिलेगा
स्वयं पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार में मधुरता रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनशैली संवार पाएगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. संवेदनशील रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर- स्वर्ण के समान

एलर्ट्स- फोकस रखें. विवाद से बचें. धैर्य रखें. नकारात्मकता से दूर रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement