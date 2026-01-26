Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 26 January 2026: व्यवस्था संवारेंगे, अवसर भुनाएंगे

नंबर 9
26 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 9 के लिए औसत से अच्छा है. रुटीन और सहज सक्रियता बनाए रहेंगे. पेशेवर प्रभावी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में भ्रम बहकावे से बचेंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. नियमित योजनाएं आकार लेंगी. लाभ प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. अपनों पर भरोसा रखेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. जिम्मेदारी निभाएंगे. रिश्ते संवारेंगे. यात्रा में रुचि दिखाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखते है. साहसी होते होते हैं. आज इन्हें निरंतरता बनाए रखना है. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. सबको साधकर चलेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. पहल पराक्रम में उतावली न दिखाएं.
मनी मुद्रा- कारोबार में शुभता सहजता बढ़ाएंगे. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सामंजस्यता बढ़ाएंगे. सौदे समझौतों में सफल होंगे. कामकाज परफोकस रहेगा. लक्ष्य का ध्यान रखेंगे. व्यवस्था संवारेंगे. अवसर भुनाएंगे. आकस्मिकता पर नियंत्रण रखेंगे.
पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में सुधार आएगा. भावनात्मक नियंत्रण बना रहेगा. भेंटवार्ता में सफल होंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. बड़ों का सम्मान रखेंगे. अपनों संग समय बिताएंगे. मित्र सहयोगी रहेंगे. रिश्ते बेहतर रहेंगे. निजी मामलों में प्रभावशील रहेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- खानपान पर जोर रहेगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. करीबी प्रसन्न होंगे. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. मनोबल रखेंगे.
फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9
फेवरेट कलर- लाल
एलर्ट्स- लापरवाही व अनदेखी से बचें. आवेश में न आएं. सहनशीलता बढ़ाएं.