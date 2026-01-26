Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 26 January 2026: सभी को प्रभाव में लेंगे, व्यवस्था को बल मिलेगा

नंबर 8

26 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभता की वृद्धि का कारक है. आत्मविश्वास और अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. व्यक्तिगत विषयों में अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर रहेंगे. सभी क्षेत्रों में अनुकूलता रहेगी. घर परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा. पेशेवर परिणामों से उत्साहित रहेंगे. उल्लेखनीय प्रयास बढ़ाएंगे. शनि का अंक 8 के व्यक्ति भावनात्मक रूप से कम सहज होते हैं. अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते हैं. आज इन्हें योजनाओं को आगे बढ़ाना है. लाभ बनाए रखेंगे. सबको जोड़ेंगे. संतुलन व सामंजस्य बना रहेगा. अनुशासन बनाए रखेंगे. जिम्मेदारों से भेंट मुलाकात होगी. संकोच बना रहेगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. लापरवाही से बचें. कार्य व्यापार में सकारात्मकता रहेगी. वाणिज्यिक विषयों को आगे बढ़ाएंगे. उद्योग व्यवसाय में लाभ प्रभाव संवार पाएंगे. नियम पालन रखेंगे. रुटीन प्रदर्शन बना रहेगा. सभी को प्रभाव में लेंगे. व्यवस्था को बल मिलेगा.



पर्सनल लाइफ- घर में खुशियां बढ़ेंगी. अपनों का समर्थन पाएंगे. प्रियजनों संग हर्ष आनंद से रहेंगे. सुखद समय बिताएंगे. मनोरंजन के अवसर बनेंगे. एक दूसरे का ख्याल रखेंगे. करीबियों के साथ रहेगा. रिश्तों में मधुरता रहेगी. वार्ता संवाद में सहज रहेंगे. स्नेह को बल मिलेगा.



हेल्थ एंड लिविंग- कला कौशल पर भरोसा रहेगा. साज संवार पर ध्यान देंगे. खुशियां का आगमन होगा. निजी जीवन संवरेगा. परिवार के लिए समर्पित रहेंगे. संसाधन बढ़ेंगे. स्वास्थ सुधरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 7 8

फेवरेट कलर- नीला

एलर्ट्स- जिद से बचें. प्रबंधन पर ध्यान दें. ध्यान बढ़ाएं.

