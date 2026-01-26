Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 26 January 2026: स्वयं पर ध्यान देंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

नंबर 7

26 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 7 के लिए आज का दिन मंगलमय स्थिति का सूचक है. सभी क्षेत्रों में संबंधों का लाभ उठाएंगे. संपर्क संवाद में बेहतर बने रहेंगे. अपनों से सरप्राइज मिल सकती है. कार्य व्यापार में परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. प्रेम संबंध मधुर रहंगे. कामकाज स्तरीय रहेगा. कार्य विस्तार को बल मिलेगा. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. करियर कारोबार में प्रभाव रखेंगे. अंक 7 के व्यक्ति उपलब्ध संसाधन का बेहतर उपयोग करते हैं. योजनाओं को बखूबी आगे बढ़ाते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम बढ़ाना है. नियम रखेंगे. सूझबूझ सामंजस्य बढ़ेंगे. व्यक्तित्व में सुधार होगा. औद्योगिक प्रयास बल पाएंगे.

और पढ़ें



मनी मुद्रा- पेशेवर फोकस बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक प्रयासों में सफलता पाएंगे. अधिकिरयों से बनाकर चलेंगे. उद्योग व्यापार संवारेंगे. लाभ में वृद्धि होगी. पेशेवर अनुकूलता बनाए रहेंगे. अवसर भुनाएंगे. पद प्रतिष्ठा रहेगी. सुविधाओं में वृद्धि होगी. मान सम्मान बढ़ेगा. विभिन्न मामलों में असरदार रहेंगे.



पर्सनल लाइफ- उचित प्रस्ताव पाएंगे. प्रियजनां से भेंट होगी. मन प्रसन्न रहेगा. भावनात्मक विषयों में संतुलन रखेंगे. निर्णय लेंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे. रिश्तों मं सहजता रखेंगे. करीबियों से भेंट होगी. मेलजोल के अवसर बनेंगे. सुख सौख्य रहेगा. जरूरी बात कह पाएंगे.



हेल्थ एंड लिविंग- जोखिम न लें. घर में शुभता का संचार रहेगा. परिजन प्रसन्न रहेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. रहन सहन संवरेगा. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8 9

फेवरेट कलर- दलदली

एलर्ट्स- बड़प्पन से काम लें. धैयवान व सजग रहें. गलतियां न दोहराएं.

---- समाप्त ----