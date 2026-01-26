Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 26 January 2026: रुटीन बेहतर रखेंगे, स्वास्थ्य मनोबल बेहतर होगा

नंबर 6

26 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 6 के लिए आज का दिन सुखकर है. सहजता सरलता बनाए रखेंगे. कर्मठता कौशल और योग्यता बढ़ाएंगे. सभी के प्रति स्नेह व आदरभाव रखेंगे. लाभ संवार पर बना रहेगा. करियर व्यापार में वृद्धि होगी. सहज गति से आगे आएंगे. पेशेवर प्रयास गति लेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. संकोच दूर हांगे. विनम्रता रहेगी. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति हर हाल मनोबल बनाए रखते हैं. उमंग उत्साह से कार्य करते हैं. आज इन्हें साहस रखना है. सक्रियता समन्यव बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों पर जोर देंगे. आर्थिक उलझनें दूर होंगी. पेशेवरता व अनुशासन बढ़ाएंगे. सकारात्मक संकेत बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- पद प्रतिष्ठा प्रबंधन के लिए प्रयास बनाए रहेंगे. पेशेवरों को जरूरी सूचना मिल सकती है. लक्ष्य प्राप्ति संभव है. आर्थिक लाभ और विस्तार बल पाएंगे. कामकाज पर नजर बनाए रखेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. विषयगत गंभीरता बनी रहेगी. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. विभिन्न परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम और स्नेह बनाए रखें. प्रियजनों की सुनेंगे. अतिथियों का आदर सम्मान करेंगे. प्रिय से भेंट होगी. अपनों का सम्मान रखेंगे. मित्रगण साथ निभाएंगे. सहयोग समर्थन की सोच रहेगी. संकोच दूर होगा. भावनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे. रिश्तों में अनुकूलन बना रहेगा.



हेल्थ एंड लिविंग- संवाद प्रभावी रहेगा. स्पष्टता बढ़ाएंगे. सहयोग व आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व संवारेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. स्वास्थ्य मनोबल बेहतर होगा.

फेवरेट नंबर- 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- सिल्वर कलर

एलर्ट्स- व्यवस्था पर नियंत्रण रखें. धूर्त से दूरी बनाएं. व्यवहार व रिश्ते संवारें.

---- समाप्त ----