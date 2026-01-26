Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 26 January 2026: खानपान संवारेंगे, मनोबल बना रहेगा

नंबर 5

26 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 5 के लिए आज का दिन शुभकर है. विभिन्न क्षेत्रों में सहज प्रदर्शन करते रहेंगे. सेवा क्षेत्र में सफल होंगे. टीम भावना बढ़ाएंगे. तथ्यों पर जोर रखेंगे. अधिकारियों से तालमेल बनाए रहें. निजी विषयों में धैर्य रखें. विनय विवेक से काम लें. नीति नियम निरंतरता बढ़ाएं. लेनदेन में स्पष्टता लाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति तार्किक व सूझबूझ से काम निकालने में तेज होते हैं. लाभ पर फोकस बनाए रखते हैं. आज इन्हें तार्किक चर्चा बनाए रखना है. त्याग भाव बढ़ाएं. संबंधों का लाभ मिलेगा. मित्रों और करीबियों की मदद मिलेगी. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. सहज संकोच में कमी आएगी.

और पढ़ें



मनी मुद्रा- पेशेवर व्यवहार से सबको प्रभावित रकेंगे. मित्रों का समर्थन में बनाए रखेंगे. नियमितता निरंतरता से आगे बढ़ेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. करियर कारोबार में प्रभावशाली रहेंगे. सभी से तालमेल संवारेंगे. लाभ पर फोकस रहेगा. प्रलोभन में आने से बचेंगे. तैयारी पर ध्यान देंगे. मितभाषी रहेंगे. गतिशीलता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों का सम्मान रखेंगे. रिश्तों मेंं धैर्य दिखाएंगे. प्रिय प्रसन्न रहेंगे. भटकाव से बचें. स्वार्थ में न आएं. प्रियजनों की भावनाओं को समझें. बात कहने में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. मनोरंजन के अवसर बने रहेंगे. अन्य पर जल्द भरोसा में दिखाने से बचें.



हेल्थ एंड लिविंग- अनुकूलन रहेगा. सामंजस्य बनाए रहेंगे. व्यक्त्तित्व अच्छा रहेगा. नियमों पर जोर रखेंगे. अनुभव का लाभ मिलेगा. खानपान संवारेंगे. मनोबल बना रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 8

फेवरेट कलर- आसमानी

एलर्ट्सरह- उतावलापन न दिखाएं. विचारों में नकारात्मकता न आनें दें.

---- समाप्त ----