scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 26 January 2026: भागीदारी बढ़ाएंगे, पहल बनाए रखेंगे

Numerology Number 4 Prediction, Aaj ka Mulank 4 26 January 2026: परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. आदर्श भावना को बल मिलेगा. तर्क बहस से बचेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. सुख सौख्य बांटेंगे. सकारात्मक संयोग बनेंगे.

Advertisement
X
four horoscope
four horoscope

नंबर 4
26 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 4 के लिए वांछित फल परिणाम बनाए रखने वाला है. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. मनोबल उत्साह बनाए रखें. वातावरण सुखद रहेगा. सफलता प्रतिशत बढ़त रहेगा. लक्ष्य पाने की संभावनाएं बढ़ेगी. ऊर्जावान और उत्साहित बने रहेंगे. लंबित विषयों में हलचल बढ़ेगी. कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता रखेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं. परिस्थितियों पर गहरी नजर रखते हैं. आज इन्हें व्यवस्था में रुचि रखना है. परिजनों की खुशी बढ़ाएंगे. आदर्श भावना को बल मिलेगा. तर्क बहस से बचेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. सुख सौख्य बांटेंगे. सकारात्मक संयोग बनेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में उच्च् प्रदर्शन बनाए रखने का भाव रहेगा. पेशेवर तेजी बनाए रहेंगे. उचित जगह बनाए रखने में सफल होंगे. करियर कारोबार में सामंजस्य रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. सकारात्मक परिणाम पाएंगे. वाणिज्यिक विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. सुविधाएं बढ़ेंगी. सबका समर्थन पाएंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी.  

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों को प्रसन्न व प्रभावित करेंगे. निज वार्ता में हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. स्वजनों का सम्मान रखेंगे. करीबियों का साथ विश्वास पाएंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवरेंगे. रिश्तेदारों से भेंट होगी. सूचनाओं पर ध्यान देंगे. भागीदारी बढ़ाएंगे. पहल बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

खानपान संवारेंगे, मनोबल बना रहेगा
वचन निभाएंगे, आशंका मुक्त रहेंगे
व्यवस्था पर भरोस रखेंगे, संतुलन बढाएंगे
यात्रा पर जाएंगे, जिद जल्दबाजी से बचें
सक्रियता बनाए रहेंगे, सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी

हेल्थ एंड लिविंग- जोखिम लेने का भाव रखेंगे. आसपास अनुकूलन रहेगा. जीवनस्तर संवरेगा. खानपान उम्दा रहेगा. भौतिकता पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8
फेवरेट कलर- भूरा
एलर्ट्स- बड़ा सोचें. सावधानी बढ़ाएं. चर्चा में सजगता बनाए रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement