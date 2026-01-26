Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 26 January 2026: वचन निभाएंगे, आशंका मुक्त रहेंगे

नंबर 3

26 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. आज का दिन अंक 3 के लिए शुभता का संचारक है. समता सामंजस्यता बनाए रखेंगे. बड़ों की आज्ञा अनुपालन बढ़ाएंगे. अनिर्णय असंमजस स्थिति से बचेंगे. कार्य व्यापार के लक्ष्यों को साधेंगे. परिजन मददगार होंगे. जरूरी चर्चा संवाद आगे बढ़ा पाएंगे. ़सूझबूझ से आगे बढ़ते रहें. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति मशीनों की गहरी समझ रखते हैं. अच्छे इंजीनियर व संचालक हेते हैं. शिक्षा की गंभीरता को भलिभांति समझते हैं. निश्चय के पक्के होते हैं. आज इन्हें निरंतरता बनाए रखना है. कामकाजी गतिविधियां सामान्य रहेंगी. निजी विषयों पर ध्यान देंगे. पारिवारिक मामलों में सजगता रखेंगे.

और पढ़ें



मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में सामजस्य रखेंगे. धैर्यपूर्वक प्रबंधन संवार पर जोर रहेगा. पेशेवर प्रयासों में सहज सजग रहेंगे. अनुभव का लाभ लेने की कोशिश होगी. बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. व्यवसाय में गतिशीलता बढ़ेगी. सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे. नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. व्यवस्था पर जोर देंगे.



पर्सनल लाइफ- प्रियजनों के साथ वक्त बिताएंगे. करीबियों से तालमेल बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सरलता बढ़ाएंगे. अपनों का समर्थन पाएंगे. चर्चा संवाद बढ़ाएंगे. समर्पण की भावना रखेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. गलतियां क्षमा करेंगे. अहंकार में न आएं. वचन निभाएंगे. आशंका मुक्त रहेंगे.



हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा. संसाधनों पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य सहज रहेगा . बड़ों की सीख मानेंगे. सलाह पर ध्यान देंगे. अतिथि आगमन होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 8 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी

एलर्ट्स- धूर्तां से दूर रहें. संवेदनशील विषयों में स्पष्टता रखें. स्वार्थी न हों.

--

---- समाप्त ----