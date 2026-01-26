Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 26 January 2026: यात्रा पर जाएंगे, जिद जल्दबाजी से बचें

नंबर 1

26 जनवरी 2026 का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है. अंक 1 के लिए आज का दिन नई उूंचाइयों को छूने में सहयोगी है. भाग्य बल से श्रेष्ठ प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा. लाभ और विस्तार के मामले बेहतर बने रहेंगे. व्यवस्थागत कार्यां पर ध्यान देंगे. अनुभवियों से सलाह रखेंगे. विवाद व लापरवाही से बचेंगे. रहन सहन प्रभावशाली रहेगा. बड़ों का सम्मान बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति के लक्ष्य अक्सर सबके कल्याण की भावना लिए हुए होते हैं. पद प्रतिष्ठा और सामर्थ्य अर्जित करते हैं. आज इन्हें तेजी बनाए रखना है. अवसर भुनाने की सोच रहेगी. बहस से बचें. धूर्ता से सावधान रहें. बड़ों के प्रति आदर भाव बनाए रखें.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. पेशेवर भेंटवार्ताओं में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रहेंगे. करियर व्यापार में सहजता से आगे बढ़ेंगे. प्रभाव का लाभ उठाएंगे. कार्यविस्तार का प्रयास रहेगा. जिम्मेदार बने रहेंगे. प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. साहस पराक्रम बल पाएगा. लक्ष्य पर जोर रखेंगे. हितलाभ संवार पाएंगे.



पर्सनल लाइफ- निजी मामलों में धैर्य दिखाएंगे. घर परिवार में सामंजस्य बनाए रखेंगे. रिश्तों पर ध्यान देंगे. संबंधों को मजबूत बनाएंगे. सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. बड़ों का आज्ञापाल रखेंगे. खुशी बढ़ाएंगे. सुख सौख्य का ध्यान रखेंगे. प्रेम स्नेह बना रहेगा. यात्रा पर जाएंगे. जिद जल्दबाजी से बचें.



हेल्थ एंड लिविंग- संतुलन व तालमेल बढ़ाएंगे. रुटीन संवारेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. खानपान पर फोकस बढ़ाएंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.



फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7 8

फेवरेट कलर- गहरा गुलाबी

एलर्ट्स- प्रलोभन में न आएं. पूर्वाग्रह से बचें. अहंकार छोड़ें.

