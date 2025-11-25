Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 25 November 2025: स्वास्थ्य अच्छा होगा, मनोबल बढ़ेगा

नंबर 1
25 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है.अंक 1 के लिए आज का दिन मंगलकारी है.सभी क्षेत्राों में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे.मित्र व बंधुओं का साथ उत्साहित रखेगा.विभिन्न मामलों में गति आएगी.व्यतिगत सफलताओं से उत्साहित रहेंगे.विविध कार्योंें एवं प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति स्वयं की छवि के प्रति विशेष संवेदनशील होते हैं.ऐसे कार्यों को नहीं करते हैं जिनसे चरित्र के प्रति संदेह पैदा हो.आज इन्हें अधिकारियों की सुनना है.बड़ों से तालमेल बनाए रखना है.कामकाज में प्रभावपूर्ण स्थिति रहेगी.महत्वपूर्ण मामलों में बेहतर बने रहेंगे.संबंधियों का भरोसा जीतेंगे.अनुकूलता बनी रहेगी.
मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उत्साह बढ़ेगा.उद्योग कार्यों को गति देंगे.लोकप्रियता बढ़त पर बने रहेंगे.विस्तार का जोर रखेंगे.आर्थिके मामले हल होंगे.पेशेवर प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे.सक्रियता बनाए रहेंगे.सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.आधुनिक कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे.
पर्सनल लाइफ- भावनात्मक मामले सुखद रहेंगे.रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.सहजता और संवेदनशीलता बढ़ेगी.स्वजनों के साथ भ्रमण पर जाएंगे.प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी.रिश्तों में सुधार बना रहेगा.सरप्राइज मिल सकती है.अतिथि का सत्कार करेंगे.संबंधों को बेहतर बनाएंगे.सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे.
हेल्थ एंड लिविंग- सबको साथ लेंगे.निसंकोच आगे बढ़ेंगे.समय पर कार्य करेंगे.व्यक्तित्व पर जोर देंगेे.खानपान संवारेंगे.जीवनस्तर भव्य रहेगा.स्वास्थ्य अच्छा होगा.मनोबल बढ़ेगा
फेवरेट नंबर- 1 3 5 4 7 9
फेवरेट कलर्स- गेरुआ
एलर्ट्स- चर्चा में स्पष्टता बढाएं.सुनी बातों पर भरोसा न करें.बड़ा सोचें.