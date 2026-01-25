Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 25 January 2026: सक्रियता बनाए रहेंगे, सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी

नंबर 9

25 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 9 के लिए आज का दिन भाग्यकर है. मनोकामनाओं का पूरा करने में मदद मिलेगी. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा. धैर्य धर्म से काम लेंगे. संपत्ति के मामले संवरेंगे. व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे. प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी. लाभ प्रभाव बना रहेगा. बेहतर प्रदर्शन करेंगे. जीत का जज्बा बनाए रखेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति व्यवस्थाप्रिय होते हैं. नियमों के पालन में दक्ष होते हैं. संपर्क बनाने में सहज होते हैं. आज इन्हें सभी से तालमेल बढ़ाना है. स्वयं पर ध्यान देना है. रुटीन प्रयास बेहतर रखेंगे. अनुकूलता बनी रहेगी. संबंधियों का भरोसा जीतेंगे. उत्साह बढ़ा रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में उम्मीदों को बल मिलेगा. सफलता का स्तर ऊंचारहेगा. लाभ व्यापार बढ़ाएंगे. उद्योगकार्योंं को गति देंगे. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. विस्तार का जोर रखेंगे. आर्थिके मामले हल होंगे. पेशेवर प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सक्रियता बनाए रहेंगे. सकारात्मकता बढ़त पर रहेगी.



पर्सनल लाइफ- भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. संवेदनशीलता बनी रहेगी. स्वजनां संग भ्रमण पर जा सकते हैं. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. रिश्तों में सुधार बना रहेगा. सरप्राइज मिल सकती है. अतिथि का सत्कार करेंगे. संबंधों को बेहतर बनाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे.



हेल्थ एंड लिविंग- सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. समय पर कार्य करेंगे. व्यक्तित्व पर जोर देंगे. खानपान संवारेंगे. जीवनस्तर भव्य रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा. मनोबल बढ़ेगा

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- ब्राइट रेड

एलर्ट्स- बड़प्पन रखें. संकीर्णता त्यागें. सहकारिता बढ़ाएं. स्वयं पर ध्यान दें.



