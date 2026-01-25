Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 25 January 2026: सीख सलाह रखेंगे, विनम्रता बनाए रहेंगे

नंबर 8

25 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 8 के लिए पेशेवर परिणामों को संवारने वाला है. आपसी सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. परिवार में सुख सौख्यरहेगा. संबंधों को बल मिलेगा. व्यवसायिक मामले सहज रहेंगे. अपनों की भावनाओं का आदर करेंगे. कामकाज में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. विविध गतिविधियां पर जोर देंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति एकांत अधिक पसंद करते हैं. लोगों से व्यवहार में साधारण होते हैं. आज इन्हें सबसे मिलकर चलना है. सहभागिता बनाए रखना है. सभी की सीख सलाह रखेंगे. विनम्रता बनाए रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में नियंत्रण बढ़ाएंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिकी मजबूत बनी रहेगी. व्यवसायिक मामले सहज रहेंगे. बजट बनाकर चलेंंगे. लक्ष्यों पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. कार्य व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. कामकाज पूर्ववत् बना रहेगा. संपर्क संवाद संवार पाएगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. जोखिम उठाने से बचें. मितभाषिता बनाए रखें.



पर्सनल लाइफ- निजी मामलों में मिठास बनी रहेगी. सहज संतुलन बना रहेगा. घर में अनुकूलन बढ़ाएंगे. भावनात्मक विषय पक्ष में बने रहेंगे. अतिथियों का सम्मान रखेंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहें. प्रेम संबंधों में सुधार बना रहेगा. सबसे मेलजोल बढ़़ाएंगे. आपसी विवाद टालेंगे. रिश्ते बल पाएंगे.



हेल्थ एंड लिविंग- करीबी मददगार रहेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन में रुचि रहेगी. लोगों पर भरोसा रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. मनोबल बनाए रखेगे. सेहत पर ध्यान दें.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- बैंगनी

एलर्ट्स- व्यवस्था बढ़ाएं. स्पष्टता पर जोर रखें. साहस से काम लें.

