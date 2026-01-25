scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 25 January 2026: वचन निभाएंगे, नीति नियम के पक्के रहेंगे

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 25 January 2026: विभिन्न प्रयासों पर बल देंगे. निजी विषय संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा बल पाएंगे. मनोबल व अनुकूलन बना रहेगा. विविध मामलों में तेजी दिखाएंगे.

नंबर 7
25 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 7 के लिए आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम बनाए रखने वाला है. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. व्यवस्था को मजबूत बनाए रखेंगे. परस्पर सहयोग का भाव रहेगा. करियर कारोबार में संवार रहेगा. चहुंओर शुभता रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं की रूपरेखा बनाएंगे. भावनात्मक रूप मजबूत रहेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति विज्ञानी अच्छे होते हैं. रिसर्चर स्वभाव के होते हैं. आज इन्हें साहस पराक्रम बढ़ाए रखना है. विभिन्न प्रयासों पर बल देंगे. निजी विषय संवरेंगे. पद प्रतिष्ठा बल पाएंगे. मनोबल व अनुकूलन बना रहेगा. विविध मामलों में तेजी दिखाएंगे.


मनी मुद्रा- पेशेवर अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. प्रबंधन और लक्ष्य साधने में सफल होंगे. कार्य व्यापार पर फोकस रखेंगे. स्मार्टनेस बढ़ेगी. वाणिज्य में सहज रहेंगे. पेशेवर कार्य बेहतर रखेंगे. लाभ विस्तार पर जोर रखेंगे. जिम्मेदारियों में आगे रहेंगे. वचन निभाएंगे. नीति नियम के पक्के रहेंगे. विविध विषयों में प्रभावी रहेंगे.


पर्सनल लाइफ- निजी मामलों में सूझबूझ से राह बनाएंगे. रिश्तों में निसंकोच पहल बनाए रहेंगे. संबंध निभाने की कोशिश होगी. मेलजोल बढाने में रुचि रहेगी. संबंधों को साधने का प्रयास रहेगा. वादा वचन निभाएंगे. चर्चा संवाद में मिठास रखेंगे. परिवार में सुखद क्षण निर्मित होंगे. प्रेम प्रसंग स्मरणीय बनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- साख प्रभाव में वृद्धि रहेगी. खानपान में सुधार होगा. जीवनशैली संवरेगी. रचनात्मक कार्योंं से जुड़े रहेंगे. प्रसन्नता बढ़ेगी. सुख सौख्य से रहेंगे.
 फेवरेट नंबर- 1 2 4 7 8 9
फेवरेट कलर्स- रस्ट कलर
एलर्ट्स- भ्रम व बहकावे पर ध्यान न दें. अफवाहों को छोडें़.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

