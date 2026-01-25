Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 25 January 2026: प्रयासों को बढ़ाएंगे, लेनदेन में सजग रहेंगे

नंबर 5

25 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 5 के लिए सामान्य शुभ है. सोच विचारकर निर्णय लेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. व्यवहारिकता एवं पेशेवरता बढ़ाए रहेंगे. व्यक्तिगत रुटीन संवारेंगे. सबको साथ लेकर चलने का प्रयास होगा. सीख सलाह बढ़ाएंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. पेशेवर विषयों में तैयारी बढ़ाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति पेपरवर्क में सहजता रखते है.ं अच्छे लेखक व प्रकाशक होते हैं. नियमों का ध्यान रखते हैं. आज इन्हें साझीदारी बढ़ाना है. समानता की भावना से कार्य करना है. निर्णय लेने में सहज रहें. समकक्ष सहायक होंगे. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. सहज गति बनाए रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे.

और पढ़ें



मनी मुद्रा- कामकाजी प्रयासों में उचित अवसर का इंतजार करेंगे. पेशेवरों का सहयोग पाएंगे. अनुभव और समझ में वृद्धि होगी. निर्णय क्षमता बल पाएगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों को अपनाएंगे. प्रबंधन पर जोर देंगे. कामकाजी प्रयासों को बढ़ाएंगे. लेनदेन में सजग रहेंगे. आर्थिक स्थिति पूर्ववत् बनी0 रहेगी.



पर्सनल लाइफ- निजी जीवन सहजता बनाए रहेंगे. मिलेजुले परिणाम बनेंगे. प्रेम में विश्वास बना रहेगा. मन के मामलों में विनम्र रहेंगे. मित्र मददगार रहेंगे. असहज स्थिति से बचेंगे. रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे. अपनों की खुशी के लिए प्रयत्न करेंगे. सुख संसाधनों को बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- बड़प्पन से काम लेंगे. सार्थक संवाद रखेंगे. खानपान प्रभावी बना रहेगा. अतिथियों का आदर रखें. सकारात्मकता बढ़ाएं. स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- अंजीर समान

एलर्ट्स- आवेश न दिखाएं. बड़ों का सानिध्य पाएं. समय से कार्य करें.

---- समाप्त ----