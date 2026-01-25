Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 25 January 2026: चर्चा संवाद में धैर्य से काम लें, जल्दबाजी न करें

नंबर 4

25 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 4 के लिए घरेलु गतिविधियों को बढ़ाने वाला है. व्यक्तिगत मामलों अनुकूलन रहेगा. पेशेवर विषयों में धैर्य रखें. आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्योंं को सजगता से गति दें. सामंजस्यता का भाव बना रहेगा. करीबियों व मित्रों का सहयोग रहेगा. आधुनिक गतिविधियों में रुचि रहेगी. उधार के लेनदेन को टालें. अनावश्यक सौदेबाजी से बचें. पेशेवर विषयों में सहजता बनाए रखें. निजी प्रयास बेततर रहेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति करियर कारोबार में अपने ही तौर तरीकों से आगे बढ़ने की कोशिश बनाए रखते हैं. आज इन्हें निरंतरता रखना है. मनोबल बढ़ाएं. कामकाजी विषय औसत रहेंगे.

मनी मुद्रा- रुटीन कार्य संवार पाएंगे. कार्यगति पर फोकस बढ़ाएंगे. उम्मीद के अनुरूप कार्यगति बनी रहेगी. नियमित सफलताएं प्राप्त होंगी. लोग प्रभाव में बने रहेंगे. कारोबार संवार पर होगा. बड़ी सोच बनाए रखेंगे. अवरोधों का सामना करेंगे. सहज संकोच बना रहेगा. चर्चा संवाद में धैर्य से काम लें. जल्दबाजी न करें.

पर्सनल लाइफ- सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. करीबीजन सहयोग बनाए रहेंगे. परिजन मददगार रहेंगे. भावनात्मक विषयों में सहजता रहेगी. संबंधों में सजग रहेंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंगे. रिश्ते सुधार पाएंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी. स्वजनों संग समय बिताएंगे. प्रियजन से भेंट के अवसर बनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. व्यवस्था संवारेंगे. सुख सौख्य बना रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे.

फेवरेट नंबर- 1 4 7 8 9

फेवरेट कलर्स- गोमेद समान

एलर्ट्स- अन्य विषयों से प्रभावित न हों. सतर्कता से आगे बढ़ें. भ्रम से बचें.

